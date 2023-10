#subjektiv Razkrojeni šivi

Bolniki, ki zaradi težkega prebolevanja različnih okužb iščejo pomoč, v teh dneh že poslušajo o polnih posteljah. Luknje v zmogljivostih, ki so bile opazne že pred pandemijo covida-19, še vedno niso zakrpane. Obenem so se v zadnjih nekaj letih pojavile nove. V zavodih, kjer je naraščanje okužb že začelo povzročati težave, se lahko za zdaj še prilagajajo brez večjega poseganja v termine za druge bolnike. Kljub temu so šibkosti javnega zdravstva, ki jih je mogoče razbrati iz zadnjega dogajanja, skrb zbujajoče. V bolnišnicah primanjkuje sob, v katere bi lahko namestili okužene bolnike. Obenem so število postelj na nekaterih oddelkih skrčili zaradi pomanjkanja osebja.