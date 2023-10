Jusef Hajir ​ne more več sovražiti

Jusef Hajir, kirurg in nekdanji direktor vojne bolnišnice v sarajevski soseski Dobrinja, je eden od Palestincev, ki so morali leta 1948 zapustiti dom in poiskati zatočišče v Siriji. Bil je star komaj tri leta, očeta in brata so ubili. »Mama mi je pripovedovala, da so nas strpali v tovornjake, nas odpeljali čez mejo v Libanon, potem pa smo šli peš v Sirijo,« je povedal Hajir. Bili so premožna družina, v Siriji pa brez vsega. Mladost je preživel v taborišču Homs. V Bosno in Hercegovino je prišel kot štipendist, tam je diplomiral na medicinski fakulteti, si ustvaril družino in tam živi še danes. Mislil je, da se situacija, ki jo je kot deček doživel v Palestini in pozneje v Siriji, ne bo ponovila. Pa je prišlo leto 1992, začela se je vojna v Bosni in Hercegovini. »Med vojno sem ostal tukaj in mislim, da sem vrnil del dolga Sarajevu, Bosni in Hercegovini. Pomagal sem vsem ljudem. Ustanovil sem bolnišnico na Dobrinji.« Pričal je na haaškem sodišču v procesu proti Radovanu Karadžiću, nekdanjemu predsedniku Republike Srbske, obtoženemu za genocid in vojne zločine v BiH. Zdaj že upokojeni zdravnik spet gleda grozljive slike, tokrat iz Gaze. »Kar se dogaja, je žalostno in nečloveško. Ne odobravam ubijanja civilistov. Najprej sem zdravnik in humanist, pomagal sem in bom vsakomur.« A kljub vsemu pravi: »Ne čutim sovraštva. Tudi zdaj ga ne čutim, ne morem. Nikogar več ne morem sovražiti. Le žalosten sem.«