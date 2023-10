Se spomnite Čkalje?

Oktobra pred 20 leti je umrl eden najbolj znanih komikov nekdanje Jugoslavije, legendarni Miodrag Petrović - Čkalja. Rodil se je 1. aprila 1923 v Kruševcu. Študiral je na veterinarski fakulteti v Beogradu, vendar se je kljub temu odločil za igralstvo in leta 1946 postal član dramaturškega studia Radia Beograd, v petdesetih letih prejšnjega stoletja pa je prvič nastopil na državni televiziji. Drugo je zgodovina – legenda televizijskih serij in filmov je igral v številnih gledaliških predstavah, v več kot 25 filmih in 32 humorističnih nanizankah, med katerimi so najbolj znane Muzej voščenih lutk (Muzej voštanih figura), Tovornjakarja (Kamiondžije), Vroč veter (Vruč vetar) in Boljše življenje (Bolji život). Mnogi se ga spomnijo, malokdo pa ve, da je igralec umrl v bedi. V času Slobodana Miloševića mu zaradi kritičnega odnosa do takratne oblasti namreč niso dovolili nastopati. Še danes zato odmeva njegov govor iz leta 2002, ko je prejel filmsko nagrado carja Konstantina Velikega za življenjsko delo: »Star sem 76 let in ne potrebujem ničesar. Živel sem in živim skromno. Če bi bil v Ameriki in če bi tam dobil tako veliko nagrado, bi se najprej zahvalil svoji ženi, pa otrokom in tastu, nato producentu in režiserju. Ker pa sem na srečo v svoji dragi Srbiji, naj se najprej zahvalim svojemu poslovodji supermarketa, ki mi včasih podari kakšno kost, sosedi v baraki, ki mi včasih pusti mleko pod pultom, in poštarju, ki mi vedno pravočasno z zamudo prinese pokojnino. Če ne bi bilo njih, me ne bi bilo tukaj.« Umrl je leto dni pozneje. Ampak kri ni voda: igralstvu sta se zapisala tudi njegov sin in vnukinja.