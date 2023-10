Kako se bogataši pripravljajo na apokalipso

»Več kot polovica milijarderjev, ki jih poznam, ima zasebne bunkerje, ki jih nameravajo uporabiti v primeru apokaliptičnih dogodkov,« je priznal Reid Hoffman, eden od ustanoviteljev družbenega omrežja linkedin. Zlasti od začetka pandemije, nato pa zaradi izbruha vojne v Ukrajini in zdaj tudi v Izraelu, se vse več ljudi zanima za Preppers, nekakšno gibanje, ki obstaja že desetletja. Njegovi člani se, vsak na svoj način in iz različnih razlogov, pripravljajo na neki apokaliptični dogodek. Za nekatere je to jedrski napad, za druge uničujoč potres, za tretje prihod nezemljanov. Eden od direktorjev velikega investicijskega sklada je v anonimnem intervjuju za New York Times priznal, da sta 24 ur na dan, kjer koli je, v njegovi bližini helikopter in pilot, pripravljena, da ga odpeljeta v njegov podzemni bunker. Steve Huffman, eden od ustanoviteljev Reddita, je svoj dom v San Franciscu opremil z orožjem in motorji. Antonio Garcia Martinez, eden nekdanjih ključnih ljudi Facebooka, pa je kupil velik otok, opremljen s sončnimi kolektorji, kjer hrani večjo količino orožja. Ena lokacija je pri milijarderjih z vsega sveta še posebno priljubljena – Nova Zelandija. Pokupili so toliko ozemlja, na katerem so zgradili svoje podzemne bunkerje, da je morala novozelandska vlada spremeniti svoje zakone. V primerjavi s skrbmi milijarderjev je torej skrb navadnih zemljanov, kako plačati položnico, povsem nepomembna.