Kaj nam bo mir, ko je edina alternativa vojni ... vojna

Ljudje, rojeni proti koncu 20. stoletja, smo mladost preživeli v času, ko je prihodnost še obstajala. Nismo le upali na boljšo prihodnost, boljša prihodnost je bila tako rekoč pred vrati: družbeno blagostanje, enakost in svoboda, tehnološki napredek in mir. Lepi ideali, lepe utopije. Vemo sicer, kako je z utopijami: na zunaj so lepe, dokler jih ni treba zagrabiti in umestiti v vsakdanje življenje. Ampak tu niso zato, da bi jih dobesedno uresničevali, to bi pomenilo surovo in vseobsegajočo diktaturo. Z njimi si kot skupnost začrtamo pot in smer, da posameznikovo in skupno delovanje usmerimo v misel na delovanje za jutri.