Moj nastop v državni reprezentanci

Morda sem kot otrok sanjal o tem, da bom nekoč oblekel dres z državnim grbom in zaigral za državno reprezentanco na svetovnem prvenstvu ali olimpijskih igrah. Morda, pravim, ker se ne spomnim več in ker sumim, da se je spoznanje, da iz moje košarkarske kariere ne bo nič, odvijalo ravno v času, ko ni bilo povsem jasno, za katero državno reprezentanco bi lahko nastopal in kateri grb bi lahko nosil na prsih. Slovenska košarkarska reprezentanca bi težko nastopala v mojih sanjah, ker ko je odigrala svojo prvo uradno tekmo, sem že vedel, da me v njej nikoli ne bo. In hkrati sem vedel tudi to, da me nikoli ne bo v nobeni državni reprezentanci, saj je bilo že prepozno, da bi začel odkrivati kakšne druge športne talente.