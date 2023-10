Reševanje vojaka Hladnika - Milharčiča

Odprl sem oči, a ničesar nisem videl. Bilo je temno kot v grobu. Begali so me glasovi. Glasni človeški glasovi in stokanje v popolnem mraku. Ali sem slep? Poskušal sem se dotakniti oči in ugotovil, da ne morem premakniti rok. Bil sem zvezan. Zaprl sem mrtve oči in se mrzlično poskušal spomniti, kaj se je zgodilo. Zakaj sem zvezan? Globoko sem vdihnil in bolno zakašljal. Osredotočil sem se na plitvo dihanje in bilo je lažje. Spomni se: kaj se je zgodilo? Kje sem? Kaj počnem tukaj? Kdo sploh sem? Izključil sem glasove okrog sebe in se kmalu povsem miren, z enakomernim dihanjem, potopil v plitvino spominov. Zadnje in edino, česar se spomnim, je bil tisti močni blisk: vse pred tem in vse za tem je bil en sam dolg, velik in črn nič. Potem sem zaslišal tisti glas.