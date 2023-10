Vrhunski poznavalci slabe kave

O okusih se ne razpravlja, pravi star pregovor, ki pa v dejanskem življenju doživlja podobno usodo kot tisti, da se politika ne bi smela vmešavati v šport, in še kakšnega bi se lahko spomnili. Politika in šport sta tesno prepletena, o okusih se pa razpravlja ves čas. A odgovor na vprašanje, kaj je dobra kava, s katerim se bo ukvarjal ta zapis, je in ni zgolj vprašanje okusa.