#intervju Luka Marcen, gledališki režiser: Pri vsem obstaja toliko resnic, toliko pogledov, kolikor ljudi gleda​

Luka Marcen je režiser mlajše generacije in je z vsem svojim bitjem predan gledališkemu ustvarjanju in vsem, ki znotraj gledališkega prostora ustvarjajo, saj kot pravi, je gledališče zanj kontrapunkt radikalnemu individualizmu časa. Kot režiserja ga zanimajo predvsem zgodbe vsakdanjih ljudi, ki v svetu prepogosto ostanejo prezrte. Tako je pred kratkim v SLG Celje uprizoril predstavo Druga preteklost po istoimenskem romanu Vinka Möderndorferja, epohalnem delu, ki presega 800 strani. Tako roman kot predstava pa govorita o preteklosti brez ideološkega predznaka in ob koncu ne poskušata dajati definitivnega odgovora o eni sami resnici. Na odru SLG Celje si jo znova lahko ogledate novembra.