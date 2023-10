#kolumna Čas v sliki

Pod spomenikom Francetu Prešernu z muzo vred so razprostrli palestinsko zastavo. Na enem od protestnih zapisov je pisalo: »Žive naj vsi narodi.« Močna slika, ki v enem zamahu pove, kako preprosto bi lahko tragedijo rešili. Refren naše himne povzame bistvo, a se ga ne držimo. Vsekakor uradna politika ne. Lahko bi bili spretni, človeški, bi podprli ali sočustvovali s prebivalci obeh držav – Palestino in Izraelom. Če bi bila Palestina polno podprta država, bi to bil morda začetek reševanja in manj bučnega pogovarjanja. Te neskončno preproste, morda naivne misli v svetu pohlepa in razkazovanja mišic si lahko, kajneda, privošči le nevedna ženska, kot mi je te dni razložil moški.