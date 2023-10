Problemi našega in tudi drugih zdravstvenih sistemov so za vsako vlado (pre)zahtevni in jih ni mogoče izboljšati čez noč. Lahko sprejmemo zakon o prepovedi dvojnega ali celo večkratnega dela zdravnikov. Samo potem bo pa res hud problem, ki se ga populisti sploh ne zavedajo. Čakalne dobe so res ponekod, in to je treba poudariti, za nekatera bolezenska stanja, (pre)dolge. Precej so posledica staranja prebivalstva, kar je v veliki meri zasluga zdravstva. S staranjem, in ne samo z njim, pa je povezano večje število kroničnih bolnikov, ki jim medicina ter izreden razvoj medicine od novejših diagnostičnih preiskav do boljših in manj invazivnih načinov zdravljenja lahko pomaga.

Več let (38!) sem spremljal napotitve na Internistično prvo pomoč (IPP) UKC Ljubljana (UKCL) in ugotovil, da je znaten del bolnikov napotenih povsem neustrezno. Pa ne mislim, da ti bolniki ne potrebujejo zdravstvenih storitev. Večina jih potrebuje, vendar v ustrezni ambulanti. Večkrat sem na urgenci doživel, da je bolnik prišel na pregled sredi noči samo zato, ker se ponoči manj čaka, in ne zato, ker bi bil pregled nujen. Razlog je ravno to, da imajo mnogi IPP za stalno internistično službo in pošiljajo na preglede ljudi, ki bi morali biti pregledani v specialističnih ambulantah, pa predvsem zaradi (pre)dolgih čakalnih dob in neustrezne organiziranosti ambulantne dejavnosti ubirajo bližnjice do kolikor toliko dobrega internističnega pregleda.

Je pa skrajšanje čakalnih dob tesno povezano z mrežo zdravstvenih zavodov, ki je nujno potrebna za dolgoročno načrtovanje števila izvajalcev, materialnih virov in ne nazadnje stroškov za (pregrešno) drage investicije in da zavarovalnica vsega ne more plačati. Še vedno tudi nimamo izdelanih glavnih prioritet razvoja zdravstva. Jasno je, da moramo skrbeti za skladen razvoj, vendar se moramo sprijazniti s tem, da nismo tako bogati, da bi imeli tako razdrobljen sistem, ki je ne nazadnje tudi (pre)drag.

Upravljalske pravice bolnišnic prenesti na regije

Poleg novih zdravstvenih objektov je treba sočasno vlagati predvsem v znanje (kadre) in opremo, kar se ne nazadnje odraža pri delu v urgentnih centrih. V (pre)številnih zavodih je mnogo strokovnega kadra in drage medicinske opreme, ki pogosto ni dovolj izkoriščena. Najhuje je, da je pogosto ni mogoče uporabiti ravno tedaj, ko je to najbolj potrebno, na primer aparata za koronarografije, ki je v Sloveniji kar v petih ali celo šestih ustanovah, vendar je mogoče ta nepogrešljiv aparat uporabljati kadar koli le v obeh kliničnih centrih in smo zopet pri problemu zadostnega števila usposobljenega kadra. Zmanjšanje števila zavodov v regijske centre bi pomenilo boljši način upravljanja, vodenja, financiranja, strokovnega dela in ne nazadnje veliko racionalizacijo drugih stroškov, ki jih vsaka ustanova potrebuje za svoje delovanje. Toda to so predvsem organizacijsko-politična vprašanja in ne zdravstvena.

Tudi v zdravstvu nič več ne bo tako, kot je bilo, in to bi moralo biti kritikom končno jasno. Nastale so nove okoliščine in tudi možnosti. Zato moramo v spremenjenih razmerah spremeniti tudi zdravstvo. Žal pa za to ni dovolj govorjenje o bolnikovih pravicah. Kaj pomaga, če, sicer upravičeno, zastopniki bolnikovih pravic opozarjajo na kršenje teh, marsikatere pa sploh niso uresničljive. Pa ne mislim polemizirati, ampak je treba pogledati resnici v oči in razmer ne idealizirati, namreč kako bi moralo biti, ne pa, kako je. Ali kdo misli, da je zdravniku lahko, ko mora bolniku pri simptomih in znakih, ki kažejo na možnost resne bolezni, razlagati, da bo prišel na pregled ali neki poseg čez toliko in toliko časa?

Kakšno nasprotovanje je povzročil predlog za krajšo bolniško odsotnost (do tri dni) brez obiska zdravnika? Kako naj dosežemo kakšne bistvene spremembe, če je že pri takem predlogu toliko nasprotovanja? Čeprav je bilo mišljeno, vsaj tako sem razumel predlog, samo za stanja, kjer nezmožnost za delo traja le nekaj dni, in ne če gre za resnejša bolezenska stanja. S tem bi znatno zmanjšali število obiskov pri splošnih zdravnikih.

Naivno je pričakovati, da se s spremembami ali, če hočete, reformo zdravstva ne bodo zmanjšale pravice. Pravice so se de facto že zmanjšale, čeprav imamo v obveznem in dodatnem zavarovanju de iure zagotovljene pravice, ki pa jih že sedaj marsikdo ne more izkoristiti in storitve plačuje. Tudi v zdravstvu smo priča tranziciji in prej ko bo tranzicija končana, bolje bo za vse. Zaradi privatizacije nas je naenkrat postalo strah za bodočnost našega zdravstva. Ni treba odkrivati tople vode in iti daleč, da bi videli, kako tudi »kapitalistično« zdravstvo lahko dobro deluje. Poglejmo samo čez Karavanke.

Najpomembnejše za dobro delovanje zdravstvenega sistema je osnovno zdravstvo, ki je temelj vsakega sistema. In če bomo krepili dostopnost in kvaliteto osnovnega zdravstva, bomo lahko racionalizirali tudi stroške bolnišnic. Ker je država slab gospodar, bi bilo najbolj smotrno upravljalske pravice prenesti na regije. Država naj ostane zgolj lastnik UKC Ljubljana in Maribor, vse druge regijske bolnišnice pa naj prepusti lokalnim skupnostim. Seveda pa mora država ohraniti strokovni nadzor.

Ko imamo podfinanciran zdravstveni sistem, ki dela več, kot dobi plačano, hkrati plačujemo nekatere nenujne stvari, od katerih ni neposredno ogroženo zdravje ali življenje. Poleg tega pa je nesprejemljivo, da nekateri delajo le toliko, kot dobijo plačano, drugi pa toliko, kolikšen je pač priliv bolnikov. Kako bi bilo, če bi bolnišnice opravile le toliko, kot dobijo plačano, ko bi izpolnile plan, bi pa zdravile le še samoplačnike? Nemogoče! Resda mora tudi zdravstvo poslovati gospodarno, vendar je treba upoštevati specifičnost narave dela, saj ne moremo pričakovati, da bodo zdravstvene organizacije vedno izpolnile plan točno stoodstotno, mar ne? Pred leti mi je tedanji direktor Ginekološke klinike razlagal, v kakšni absurdni situaciji se znajdejo konec leta, ko bi morali vsem porodnicam napraviti carski rez, da bi izpolnili plan. Upam, da ni več tako.

Ker je zdravstvo »živ organizem«, je najbolje, da stvari spreminjamo počasi, premišljeno, postopoma ter nadzorovano. Tako nekako sem razumel tudi načrte nove ministrice o boljši dostopnosti, kakovosti, vzdržnosti zdravstvenega varstva ter določitev (ali prevetritev) košarice pravic. Upam, da ne bo podlegla raznim vplivom, ki zdravstvu bolj škodijo, kot koristijo. Zdravstvo je preveč resna dejavnost, da bi probleme reševali ad hoc, saj so posledice nepremišljenih rešitev slabe ali celo nevarne.

Dobra je zamisel o ustanovitvi zdravniških zadrug oziroma skupinskih praks, ko bi specialisti določene specialnosti, ki jih primanjkuje, opravljali storitve v enem ali več zavodih. Moratorij za zasebno dejavnost ni rešitev, ampak nas bo to še bolj pahnilo v težave, kar bi imelo neslutene posledice zlasti na podaljševanje čakalnih dob. Spremembe so torej nujne, a ne radikalne, sicer bomo stalno blažili simptome, ne bomo pa zdravili »bolezni«. Zato ustavimo veter, da ne bo prešel v vihar.

Prim dr. MARJAN FORTUNA