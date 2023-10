Javno občinsko hišo pretvorili v javno hišo

Moralizirati o morali je nemoralno, je nekoč nekdo zapisal. Pa vendar je zlasti v starejšem časopisju mogoče najti kar zajetno število člankov in razprav o tem, kaj je moralno in kaj ne. Od strokovnih razprav do navadnega moraliziranja. Definicij, kaj morala sploh je, je kar nekaj. V bistvu gre za pojmovanje, kaj je dobro in kaj je slabo, kaj je prav in kaj narobe v medčloveških odnosih. Medtem ko nekateri zagovarjajo stališče, da gre pri morali za od najvišje državne ali verske instance zapisane, zapovedane vzorce obnašanja v družbi in med domačimi štirimi stenami, drugi menijo, da gre bolj za obnašanje po lastni vesti, po lastnem občutku in presoji. Prvo največkrat najdemo zlasti na vzhodu, kjer naj bi kar v sedemnajstih državah delovala tako imenovana moralna policija, čeprav gre v večini teh primerov za parapolicijske enote, katerih pripadniki nadzirajo obnašanje svojih državljanov glede izpolnjevanja moralnih in zlasti verskih zapovedi, ki se dotikajo celo oblačilnih navad, kar je za zahod nepojmljivo in nesprejemljivo. Dojemanja morale so od ljudi do ljudi zelo različna in jih je težko spraviti v enoten, precej utesnjen kalup. Razlike med moralnim in nemoralnim obnašanjem tudi med sodobnimi filozofi dostikrat predstavljajo precej sporna vprašanja in dileme. Zlasti ko gre za tolmačenje pravic človeka do svobode. Vprašanje morale vsekakor ni samo vprašanje obnašanja na področju spolnosti, na temo katerega je bilo v tisku nekoč (in danes) namenjenega največ prostora, določena nemoralna dejanja najdemo tudi v politiki, gospodarstvu, šolstvu, športu in še kje.