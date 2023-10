Ali pač nekaj takega. Saj veste, za kaj gre, kajne? Ženitni oglasi. Nekdaj najbolj brana rubrika slovenskega časopisja, ki jo, po nam znanih podatkih, v teh modernih, digitalnih časih goji le še naš časopisni bratec Nedeljski dnevnik.

Za vse nevedneže pa naslednje pojasnilo. Ptički se še vedno ženijo, metuljčki še vedno ščemijo, fantje še vedno iščejo punce in punce še vedno iščejo fante ter osamljene duše še vedno hrepenijo po ljubezni. Le da ženitnih oglasov (razen v primeru Nedeljca) ni več in so zgolj še nostalgičen spomin na neke davne davne čase.

Zdaj se je dvorjenje na daljavo s časopisnih strani, kjer si ženitni oglasi delijo prostor s ponudniki sečnje gozdov in brušenja nožev, preselilo na vsemogočni in vseobsegajoči svetovni splet. Na pametne telefone in tamkajšnje, kako se jim že reče, aplikacije. Eni, ki je najbolj popularna, se reče tinder. Kako deluje? Menda tam objaviš svojo fotografijo in kratek opis, kakšen si in kaj bi rad, ter se daš na razpolago. Potem tam gor gledaš še tiste druge osamljene duše, ki so se tebi in svetovnemu občestvu dale na razpolago. Izbire, kolikor hočeš! Stari, mladi, rjavi, blond in plešasti, poročeni in neporočeni, resni in neresni, suhi, debeli in vsi vmes. Vsi malo popravljeni, izboljšani in polepšani, ampak tako pač gre. In gledaš (menda, vemo pa ne, da bo jasno!) tiste fotografije in kar s prstom po zaslonu mečeš osamljene duše levo in desno. Če jo vržeš levo, je to enako, kot če bi časopisni ženitni oglas vrgel v koš, če pa jo vržeš v desno, bi morda bil oziroma bila celo prava ali nekaj takega. Sem ter tja se dva vržeta v isto stran in potem ... Ja, kaj je potem, pa pri teh mojih letih res ne vem več. Pač, imata verjetno virtualni zmenek. Potem ji on verjetno podari virtualni šopek ali pa je to že iz mode, kaj pa vem. Mogoče virtualno pogledata film in virtualno pojesta vsak svojo virtualno večerjo in popijeta glaž vina in virtualno potem sledi še ...

Zapleten je ta svet virtualne ljubezni. Ga je pa te dni pretresla vest, da ta, kako se mu že reče, tinder, ponuja zdaj še neko novo storitev. Če smo prav razumeli, lahko tiste, ki si jih poprej pometal (učeno se temu reče svajpanje) ali podrgnil v desno, daš v oceno in odobritev še svojim staršem. Da, prav ste prebrali. Po vsej tej evoluciji iz manualnega v digitialno smo na koncu pristali, kje pa drugje, pri tem, da ti mama pove, ali je dekle na telefonu pravo zate. Ali pa oče, no. Samo pri očetih nikoli ne veš, saj so za sinove vse prave, za hčerke pa nobeden. Ali pa je to vseeno korak v pravo, virtualno smer. Saj veste, da je eden najbolj nerodnih in za vsakega svežega zaljubljenca najbolj stresnih trenutkov, ko je treba izbranca ali izbranko predstaviti staršem. Zdaj odpade tudi to. Tebi kot očetu ali mami zacinglja telefon v žepu, pogledaš, vidiš, kakšna je punca ali kakšen je fant, prebereš njen ali njegov čisto skrivljen opis in »apruvaš«. Ali pa »denajlaš«. Prevedeno: potrdiš ali zavrneš.

Od vsega tega razmišljanja o teh nenavadnih modernih ljubezenskih prijemih grem zdaj v najbližjo cvetličarno kupit šopek rož za ženo, pa hčerki moram sporočiti, da njenemu fantu, ko in če ga bo slučajno kdaj pokazala v živo, ne bom zlomil hrbtenice in na njem ne bom vadil strelskih veščin. Samo da mi ne bo treba na tinderju ali čem takem »pometati« njenih digitalnih izbrancev levo in desno.