#intervju Tone Vrhovnik Straka,​ avtor novega uporabniškega pogleda na duševne motnje: Ogromno tablet bi lahko nadomestil pogovor​

Tone Vrhovnik Straka ima lasten pogled na psihiatrijo. Meni, da so duševne bolezni družbeni konstrukt in da sploh niso pogojene z genetiko oziroma so le redko. Razvil je celo tako imenovan nov uporabniški pogled na duševne motnje, tudi najhujšo motnjo, psihotično blodnjo. Blodnja je po njegovem mnenju zgolj drugačen, sicer za večino moteč pogled na svet in pojave. Struktura je ista kot pri zdravem človeku, le sestava gradnikov je drugačna. In ker »moteni ljudje nismo prav nič drugačni od vseh ostalih, nas predvsem ni treba zapirati, zaklepati in zalivati s kemikalijami«. Postavljeno ima diagnozo bipolarna motnja, a jo obvladuje sam. Njegova edina tableta je delo s samim sabo in sprejemanje samega sebe takšnega, kot je, s čustvenimi vzponi in padci, ki lahko trajajo od nekaj mesecev do tudi nekaj let. Trenutno je »gor«, že dobro leto in pol, in življenje zajema s polno žlico.