Službe sabora so v sredo ugotovile drugače in odkrile škodo na poslanskih klopeh, kjer sedijo določeni opozicijski poslanci. Te so tudi poimensko našteli, čeprav so nekateri hrvaški mediji kasneje komentirali, da nekaterih naštetih med tolčenjem po klopeh sploh ni bilo v dvorani.

Kako so preiskovalci vedeli, da je škoda na inventarju sabora nastala prav tisti torek in ne že prej, ni znano. Je pa znano, da je Plenkovića odziv opozicije ob njegovem predstavljanju poročila ujezil. Njihovo akcijo je namreč poimenoval kot primitivno, tiste, ki so tolkli s tablicami, pa označil za lončarje in ropotala.