V dvorani Orlen Arena v Plocku, ki so jo po letu in pol gradnje (stroški 27 milijonov evrov, zmogljivost 5492 gledalcev) odprli novembra 2010, sta se pomerili ekipi, ki na prvih petih tekmah nista osvojili niti točke in sta na zadnjih dveh mestih v skupini B. A poljsko-slovenski dvoboj vsaj na papirju izenačenih ekip je bil bolj ali manj odločen (pivovarji so svoj prvi gol dosegli šele v deseti minuti, po dveh zadetkih s črte sedmih metrov pa premiernega iz igre v 16.; vse tri je prispeval Mitja Janc) že po 13 minutah, ko je Wisla najprej povedla s plus sedem (8:1), pet minut kasneje pa že z osmimi goli (11:3).

Za nameček so Celjani kmalu zatem zaradi rdečega kartona ostali brez krožnega napadalca in stebra obrambe Stefana Žabića: pri prvem grobem prekršku in pregledu s tehnologijo VAR se je izvlekel le z dvominutno kaznijo, pri drugem si je prislužil neposredni rdeči karton. Brez izključenega Žabića, poškodovanega kapetana Žige Mlakarja (zaradi zloma ličnice in čeljusti, počenega sinusa in zoba na proti Dobovi ga ne bo vsaj do februarskega začetka drugega dela sezone) in zdaj že nekdanjega člana kluba Stefana Dodića (20-letni Srb je kot posojen igralec prišel iz poljskih Kielc, a zaradi poškodbe kolena odigral le nekaj tekem in se nedavno preselil k Vojvodini) so gostje v nadaljevanju ves čas zaostajali od pet do osem golov.

Vratarja skupaj le dve obrambi

Mladi ekipi je lahko vsaj majhna tolažba, da je za gol dobila drugi polčas (14:13) proti zasedbi španskega trenerja Xavija Sabateja, za katero igrajo tudi nekdanji pivovarji Miha Zarabec, Hrvat Mirko Alilović in Mirsad Terzić iz Bosne in Hercegovine. In to kljub temu, da sta vratarja skupaj zbrala le dve (!) obrambi: Rok Zaponšek niti ene ob desetih strelih, Gal Gaberšek dve ob 22 strelih na svoj gol. Spet je blestel Mitja Janc z osmimi goli, Tadej Mazej, ki je prvič zaigral v vlogi kapetana, jih je dodal pet (skupaj sta dosegla več kot polovico celjskih golov), prvo priložnost za igranje med evropsko elito pa je trener Alem Toskić ponudil tudi Žanu Koržetu Lesjaku in Maiu Marguču. Korže Lesjak, 18-letni krožni napadalec, je dosegel dva gola, še leto mlajši Marguč (brat Gašperja/Veszprem in Gala/Nexe Našice) pa tri.

»Že na nekaterih prejšnjih tekmah bi si zaslužili kakšno točko, zato smo zmage še bolj veseli. Odločila je naša vrhunska obramba v prvih dvajsetih minutah, ki nam je omogočila visoko prednost in mirno nadaljevanje tekme do konca,« je ocenil Wislin trener Xavi Sabate. Manj razlogov za zadovoljstvo je imel Alem Toskić: »Po neverjetno slabi prvi polovici prvega polčasa smo zapravili vse možnosti za morebitno zmago. V primerjavi z nami je Wisla zelo izkušena ekipa, mi pa proti takšnim v ligi prvakov nabiramo predvsem izkušnje. Te nam bodo prišle zelo prav v domači ligi, ki je za nas najpomembnejša.«

Krim: Priložnost za maščevanje

Rokometašice Krima so že v četrtkovih jutranjih urah odpotovale proti Romuniji, kjer jih danes ob 16. uri čaka tekma proti Rapidu iz Bukarešte. A obračun izjemoma ne bo v dvorani v Bukarešti, ampak v okoli 130 kilometrov oddaljenem mestecu Mioveni. Medtem ko so tretjeuvrščene krimovke v letošnjih prvih petih krogih zbrale sedem točk (tri zmage, po en remi in poraz), je Rapid v sezono vstopil precej slabše in je šele šesti v osemčlanski skupini B: zbral je le tri točke, po enkrat je zmagal (Zaglebie Lubin) in remiziral (Ferencvaroš) ter trikrat izgubil (Esbjerg, Ikast, Metz).

Slovenski in romunski klub sta v ligi prvakinj doslej odigrala le dva medsebojna dvoboja v minuli sezoni, izid v zmagah pa je 1:1. V osmini finala marca letos je Krim v Stožicah zmagal z 29:24, na povratni tekmi v Bukarešti pa izgubil s 24:30. Zmagoviti gol je 25 sekund pred koncem dosegla desna zunanja igralka Maria Sorina Grozav, z 18 goli tudi prva strelka Rapida v letošnji sezoni, in Romunke so s skupnim izidom 54:53 napredovale v četrtfinale, kjer pa so dvakrat visoko klonile proti kasnejšemu evropskemu prvaku Kristiansandu.

Zdaj imajo krimovke priložnost za maščevanje. Še posebej, ker se je po poškodbi in izpuščeni tekmi proti Kristiansandu v Stožicah (24:24) že v ponedeljek na treninge vrnila odlična Rusinja Darja Dmitrijeva, s 25 goli druga strelka Krima v Evropi za Tamaro Mavsar (26). Pred tekmo z Rapidom, ki ima kar 12 tujk (štiri Španke, dve Francozinji, po ena Hrvatica, Angola, Srbkinja, Madžarka, Danka in Nizozemka), je optimistično razpoložen tudi trener Dragan Adžić: »Tekmice dobro poznamo, zato smo jih lažje analizirali. Pripravljali smo se tudi na podlagi naših medsebojnih tekem iz minule sezone. Naša želja je, da v tej sezoni premagamo vsakega nasprotnika, a se zavedamo, da to ne bo enostavno. Rapid ima sicer kakovostno zasedbo, a verjamem v nas, našo igro in zmago.«

Wisla Plock – Celje Pivov. Laško 30:25 (17:11) Dvorana Orlen Arena, gledalcev: 3011, sodnika: Mazeika in Gatelis (oba Litva). Wisla Plock: Alilović (4 obrambe), Jastrzebski (1 obramba), Daszek 2, Zarabec 1, Lučin 3, Piroch 4, Šušnja, Samoila, Fazekaš 2, Krajewski 4 (4), Perez Arce, Terzić, Dawydzik 8, Mihić 2, Mindegia, Žitnikov 4. Celje Pivovarna Laško: Gaberšek (2 obrambi), Zaponšek (0 obramb), Perić 1 (1), Marguč 3, Mazej 5, Krečič 1, Cokan, Čirović, Antonijević 1, Ivanković 1, Janc 8 (3), Gregorič 1, Miličević 1, Kačičnik, Korže Lesjak 2, Žabić 1. Sedemmetrovke: Wisla Plock 4 (4), Celje Pivovarna Laško 5 (4). Izključitve: Wisla Plock 4 minute, Celje Pivovarna Laško 12 minut. Rdeči karton: Žabić (22.). Igralec tekme: Dawid Dawydzik (Wisla).