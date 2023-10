»Sem zelo moderen, sodoben konservativen človek … Kar se tiče skupnosti LGBT, ima ta pravico do obstoja. Pravzaprav sem za to, da imamo vsi enake pravice kot najmanjši med nami, ne maram pa terorja manjšine nad večino in ko se odrekajo nekatere stvari, ki so, kot bi rekel, naravne zakonitosti in zdrava pamet … Nimam nič proti temu, da se ljubita dve ženski ali dva moška ali kolikor jih hoče, ampak vedno potrebujejo nasprotni spol, da naredijo otroka ali vsaj njihove celice … Tako je in se pri tem ne more nič,« je dejal.

Poslušalcem hrvaškega radia je Škoro, ki si je za nastop v oddaji lase pobarval na rdeče, s čimer je sprejel izziv prejšnjega gosta Happy Showa, frontmana skupine Vigor Marija Rotha, še razkril, da bi rad postal dedek, a da se mu ta želja še ne bo tako kmalu uresničila. Zdaj se posveča predvsem svojim vinarskim podvigom in glasbi oziroma snemanju pesmi, med njimi tudi dueta z bendom Barabe.

Škoro je bil pred štirimi leti sicer eden od kandidatov za predsednika Hrvaške, velja pa za uspešnega vinarja, ki proizvede več deset tisoč litrov vina. Začel je z vinogradom v Mitrovcu s 6000 trtami, potem pa trte zasadil še v Vetovu. Priznanje je dobila že njegova prva graševina, leto trgatve 2015, in postala šampion kutjevskega festivala graševine.