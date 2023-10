Četrtkov večer je bil v evroligi rezerviran za dva od treh velikih derbijev v tekmovanju. Partizan je v srbskem gostil Crveno zvezdo, Real Madrid v španskem Barcelono, Panathinaikos in Olympiakos pa sta se v grškem prvič udarila že v prvem krogu. Do zmag sta po velikih dramah prišla Partizan in Real Madrid.

Pred 20.000 navijači je Partizan v Beogradu izjemno odprl obračun in povedel s 17:2. A nato so igralci trenerja Željka Obradovića popustili, Crvena zvezda pa jih je prehitela. V drugem polčasu je vse kazalo na zmago varovancev trenerja Ioannisa Sfairopoulosa, ki je na klop sedel v nedeljo, ko je zamenjal Duška Ivanovića. Na začetku zadnje četrtine so vodili za 13, sredi pa še za 10. Takrat je na sceno stopil Aleksa Avramović, ki je v zadnjih štirih minutah dosegel 12 točk in je bil ključen mož pri velikem preobratu.

»Po desetih tekmah smo končno pokazali pravi karakter in naredili veliko stvar na eni tekmi. Letos bomo igrali še veliko derbijev, a lepo je dobiti prvega, še posebej, ker je bila to tekma evrolige. A to nas ne sme ponesti. V uspeh smo vložili veliko energije in čustev. Po dnevu odmora se bomo nemudoma začeli znova pripravljati na Zvezdo, saj nas v ponedeljek čaka medsebojni obračun v ligi ABA,« je povedal ljubljenec Partizanovih navijačev Aleksa Avramović. Zadovoljen je bil tudi Željko Obradović, ki je izpostavil, da je zmaga izredno pomembna predvsem s psihološkega vidika.

Barcelona je v Madridu pred očmi številnih zvezdnikov nogometnega moštva Reala v drugi četrtini vodila za 14 točk, na začetku zadnje pa za prav toliko zaostajala. Na koncu je izborila izenačeno končnico, v kateri pa so gostitelji zadržali mirne roke pri izvajanju prostih metov. »Izenačena tekma, na kateri so odločale malenkosti. Barcelona je odlično krenila v tekmo in nam povzročala težave. Obračun smo želeli dobiti že na uvodu, zato smo delali preveč napak. Ko smo se umirili, nam je steklo. Vseeno tekma ni bila lepa za gledalce. Napetost je bila velika, kar se je poznalo pri obeh ekipah,« je povedal trener še edinega neporaženega moštva v evroligi Chus Mateo.