V Cancunu bo prihodnji teden znano, katera teniška igralka bo leto sklenila kot številka 1. V Mehiki se bo namreč od jutri do prihodnje nedelje najboljših osem igralk na svetu merilo na sklepnem turnirju elitne osmerice. V igri sta Arina Sabalenka in Iga Šwiatek. Belorusinja je v zadnjih tednih prevzela mesto najboljše igralke sveta Poljakinji, ki je bila pred tem najboljša na svetu 75 tednov zapored. Na svetovni lestvici ima Arina Sabalenka 630 točk prednosti pred Igo Šwiatek, kar pomeni, da imata usodo v boju za številko 1 obe igralki v svojih rokah, medtem ko številka tri, Američanka Coco Gauff, zaostaja že za več kot 2000 točk.

Prva je v Cancun pripotovala Poljakinja Iga Šwiatek

Poljakinja bo zagotovo znova prva na lestvici, če osvoji turnir brez izgubljenega dvoboja, medtem ko je različic v primeru skupinskega poraza ene in druge igralke zelo veliko. V Cancunu bodo poleg najboljše trojice na svetu nastopile še Kazahstanka Jelena Ribakina, Američanka Jessica Pegula, Čehinja Marketa Vondoušova, Tunizijka Ons Jabeur ter po odpovedi Čehinje Karoline Muchove (poškodba zapestja) kot osmouvrščena v sezoni še Grkinja Maria Sakari.

Kako resno je vzela boj za številko 1 na svetu Iga Šwiatek, kaže dejstvo, da je v Cancun pripotovala že v ponedeljek, šest dni pred začetkom turnirja, kar je velika redkost. Poljakinja je bila deležna prisrčnega sprejema, ki jo je ganil, dejala pa je, da se je za zgodnji prihod odločila, ker pred tem ni igrala na nobenem turnirju. »Zadovoljna sem s pripravljenostjo, ki jo kažem v zadnjih tednih. Vsak turnir si želim osvojiti in tako bo tudi v Mehiki. Ne glede na razplet v Cancunu sem lahko optimistična za naprej,« odgovarja Iga Šwiatek.

Rekordni denarni sklad

Več dela s prilagoditvijo na razmere v mehiškem mondenem središču, ki ga zaradi lokacije za vzhodu države orkan Otis za razliko od Acapulca ni prizadel, je imela Arina Sabalenka. Med prvim treningom v sredo je grajala organizatorje, ker so igralkam za pripravo namenili le dve teniški igrišči, tako da se s trenerjem Antoniom Dubrovom, ki je bil prav tako oster v odzivih, ne moreta pripravljati na turnir, kot bi si želela. Vse skupaj naj bi bila posledica dejstva, da glavni stadion s trdo podlago nekaj dni pred turnirjem še ni bil končan, zato je bil novi organizator deležen precejšnjega nezaupanja z vseh strani.

Lanska zmagovalka sklepnega turnirja, ki je potekal v Forth Worthu v Teksasu, Francozinja Caroline Garcia, se letos ni uvrstila med najboljšo osmerico. V Mehiki bo skoraj dvakrat višji nagradni sklad, saj bo znašal devet milijonov ameriških dolarjev, medtem ko bil lanski pet milijonov. Vsaka od udeleženk turnirja bo za svetovno lestvico prejela najmanj 375 točk, saj vsak odigran skupinski dvoboj prinaša 125 točk. Zmagovalka prejme dodatnih 125 točk, kar pomeni, da lahko neporažena zmagovalka skupine osvoji 750 točk, kar je več točk, kot sta jih denimo zbrali slovenski igralki Tamara Zidanšek in Kaja Juvan, ki na svetovni lestvici zasedata 98. in 102. mesto. Zmaga v polfinalu prinaša dodatnih 330 točk, v finalu pa 420. Maksimalni seštevek zmagovalke turnirja s petimi posamičnimi zmagami je 1500 točk in dobre tri milijone ameriških dolarjev. Za primerjavo: zmagovalka turnirja največje četverice prejme 2000 točk, zmagovalka mastersa pa 1000. Sočasno bo v Cancunu potekal tudi sklepni turnir najboljše osmerice med dvojicami, kjer bosta prvi nosilki Američanki Coco Gauff in Jessica Pegula, ki bosta imeli dvojni spored.