Polom nogometašev Olimpije na Ferskih otokih proti Klaksviku spada med največje blamaže slovenskega klubskega nogometa, ki bo odmeval še zelo dolgo. Ko je z zmago na derbiju Ljubljanske kotline v Domžalah (2:0) kazalo, da je prihod novega trenerja Zorana Zeljkovića prinesel novo energijo in red v ekipo, se je vse podrlo že na gostovanju pri nogometnem malčku na Ferskih otokih. Olimpija je sredi Atlantika le prve četrt ure delovala kot ekipa, ki upravičuje vlogo favorita, nato pa doživela razpad sistema.

Zeljković: Preveč napak

»Premagali smo sami sebe. Najbolj boli, ker smo vedeli, na kakšen način igra Klaksvik, a smo bilo vseeno zelo slabi. V Evropi je treba izkoriščati priložnosti, mi svoje na začetku tekme, ki je bila najlepša, nismo. Tekmo lahko izgubiš, toda takšnega poraza si ne bi smeli privoščiti. Enostavno smo naredili preveč napak. Ne moremo se izgovarjati, da je bil Klaksvik bolj navajen na razmere, saj smo imeli dovolj priložnosti za gol. Na drugi strani nismo bili dovolj odločni v dvobojih in na drugih žogah,« je povedal trener Olimpije Zoran Zeljković, ki ga čaka še veliko dela.

Olimpija ni bila sposobna z visokim pritiskom onemogočiti izgradnje napadov Klaksvika, obenem je tekmecu omogočila predložke, iz katerih je najbolj nevaren. »Izgubiš lahko na različne načine, a tale zelo boli. Veliko je bilo individualnih napak, tudi taktičnih. Zelo smo razočarani. Ne preostane nam nič drugega, kot da se s tem sprijaznimo in gremo naprej,« je dodal Zeljković. Po tekmi je skupaj z igralci moral na zagovor do tribune, kjer je bilo 50 jeznih navijačev iz skupine Green Dragons. V preteklosti so nogometaši Olimpije podcenjevali tekmece v slovenski ligi, a bili motivirani vsaj v Evropi,saj so upali, da si bodo z dobrimi predstavami priigrali prestope v boljše klube in bogatejše pogodbe. Prvič se je zgodilo, da so povsem odpovedali na mednarodni preizkušnji, čeprav so imeli na papirju najlažjega tekmeca. Klaksvik je slabši od Valmiere (Latvija), Ludogorca (Bolgarija), Galatasarayja (Turčija), Qarabaga (Azerbajdžan), Lilla (Francija) in Slovana Bratislava (Slovaška).

Vse bolj očitno postaja, da po osvojitvi državnega prvaka v pisarnah, slačilnici in na igrišču niso bili pripravljeni na tekmovalne izzive v novi sezoni. Albert Riera je imel lani ekipo hermetično zaprto v mehurčku, ki je z njegovim odhodom počil. Ko so po spektakularni izločitvi Ludogorca začela popuščati načela in razpadati sistem, ki jih je zgradil temperamenti Španec, je šlo le še navzdol. Izgovori na neizkušenost, da prvič v zgodovini kluba nastopajo v skupinskem delu enega izmed treh evropskih tekmovanj, so brezpredmetni. Povsem enako neizkušen je tudi Klaksvik, ki pa je neporažen na vseh šestih evropskih tekmah na domačem stadionu (dve zmagi, štirje remiji) in ima v skupini A že štiri točke, medtem ko je Olimpija zadnja brez doseženega gola in točk, s čimer je brez možnosti za napredovanje v izločilne boje. In tudi še brez zaslužka, saj vsaka zmaga v konferenčni ligi iz blagajne Uefa prinese pol milijona evrov, remi pa 166.000 evrov.

Niso sposobni preigrati polamaterja

Klaksvik je proti Olimpiji deloval kot izkušena evropska ekipa. Čeprav je zasedba polprofesionalna, saj nogometaši, ki so domačini (v ekipi je 9 tujcev), dopoldne hodijo v službe, so nadigrali Olimpijo. Direktor Olimpije Igor Barišić vehementno trdi, da imajo pogoje na ravni bundeslige, da ekipa po kakovosti ne izstopa le v Sloveniji, ampak bi tudi na Hrvaškem. Realnost je, da ni sposobna osvojiti niti točke na Ferskih otokih, kjer so Ljubljančani zaostajali v želji, agresivnosti in pogumu. To so elementi v športu, za katere ni potrebno znanje, ampak je povezano z značajem. Nogometaši, ki sanjajo o igranju v klubih evropske elitne peterice, niso sposobni preigrati, prehiteti ali ustaviti polamaterja, ki je bil dopoldne še v službi.

