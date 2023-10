S ceno 150 evrov se slušalke inzone h5 uvrščajo nekje na sredino Sonyjeve igričarske ponudbe. Med premijske slušalke inzone h9, malenkost manj premijske h7 in na drugi strani žične slušalke h3, ki so v prodajo prišle lansko poletje. Po dizajnu so slušalke h5 še najbolj podobne h3, a seveda brez kabla. Nasploh se cela linija inzone slušalk močno zgleduje po pandasti črno-beli barvni paleti Sonyjeve konzole playstation 5.

Slušalke je prek priloženega USB-A bluetooth sprejemnika možno povezati s playstation 5 in računalniki. Z vgrajenim bluetooth sprejemnikom v računalnikih slušalke ne bodo vzpostavile povezave. To je škoda. Sonyjev sprejemnik namreč ni najmanjši. Glede na to, da so slušalke namenjene igranju videoiger, to morda ni največji problem, saj se te večinoma igrajo na velikih stacionarnih namiznih računalnikih. Včasih imajo vhod za USB-A tudi zadaj, tako da je sprejemnik skrit pred pogledom. Večji problem predstavlja na prenosnikih. Zlasti tistih, kjer je že tako pomanjkanje vhodov. Prenosnik, na katerem je nastalo to besedilo, ima samo en vhod za USB-A. To pomeni, da je med igro treba izbirati med miško ali slušalkami. Zvok se da slišati tudi prek drugih brezžičnih slušalk, ki se neposredno povežejo z računalnikom. Brez miške včasih ne gre. Izbira je jasna. Zlasti tanjši prenosniki, denimo macbook air, sploh nimajo vhodov za USB-A. V tem primeru je treba dokupiti dodatne razdelilnike, da lahko nanje priklopiš sprejemnik. Odvečno in nesmiselno.

Če omejitve s povezljivostjo niso problematične, so slušalke dokaj udobne. Blazinice, ki se pritisnejo okoli ušes, so mehke in že same po sebi zadušijo dobro mero zunanjega hrupa. Udobna je tudi blazina na osrednjem delu loka, ki povezuje levo in desno slušalko ter se naslanja ob vrh glave. Znata pa slušalki pritiskati ob glavo, a se na stvar s časom navadiš.

Zvok slušalk je soliden, zares pa zaživi, ko omogočimo prostorski zvok (Spatial Soud). Ta ponuja 360-stopinjsko zaznavanje zvoka. Za poslušanje glasbe je stvar odvisna od storitev, ki tak zvok podpirajo. Pri gledanju filmov in zlasti ob igranju akcijskih videoiger pa pride zelo prav ter pripomore k večjemu vživljanju. Kljub prostorskosti zvoka zna sam zvok v določenih okoliščinah zveneti nekoliko kovinsko.

Slušalke so opremljene tudi z mikrofonom za pogovor s soigralci med večigralskimi spletnimi igrami. S pomočjo umetne inteligence mikrofon izloči tudi nekaj okoliškega hrupa. Zvok se nastavlja s pritiskanjem na zelo plastična gumba na dnu desne slušalke, glasnost mikrofona pa z vrtenjem plastičnega koleščka pod levo slušalko. Mikrofon vklopimo s premikom pred usta. Trenutek, ko se vklopi, zaznamuje droben klik. Baterija medtem zdrži 28 ur igranja, kar je dovolj, a obstajajo tudi boljše baterije.

Konkurenca na področju brezžičnih slušalk je velika. Ker konzola playstation 5 ne podpira brezžičnega zvoka brez dodatnega sprejemnika, slušalke inzone nimajo nobene prednosti pred konkurenco v tem vidiku. Hkrati za marsikaterim izdelkom zaostajajo zaradi odvisnosti od sprejemnika tudi na osebnih računalnikih. So pa stilsko usklajene s ps5.