Anarhizem osrednje težave ni nikoli zares videl v državi, ta je bila prej težava za marksizem. Za anarhizem je osrednji problem ideja vladanja, ki pomeni radikalno razmejitev med tistimi, ki ukazujejo, in na drugi strani tistimi, ki morajo ukaze izpolnjevati, tistimi, ki ubogajo. Ko o tej samoumevnosti, samoumevnosti tega, da naj bi bili nekateri rojeni za to, da vladajo, in drugi za to, da ubogajo, podvomimo, se zavedamo, da lahko v resnici počnemo oboje, lahko pride tudi do radikalnih družbenih sprememb. Spet, preveč pasivni smo, če samo čakamo na državo, da bo rešila naše težave. Kajti jasno je, da danes na svetu ni vlade, ki bi nas rešila pred vsemi krizami, v katerih smo se znašli, naj bo to ekološka, družbena ali politična kriza. To bomo morali storiti sami. Mladina