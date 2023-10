Voditelji Evropske unije so v sklepih včeraj končanega vrha odločno podprli Ukrajino in napovedali, da ji bodo nudili vojaško, diplomatsko, finančno in drugo pomoč, »dokler bo potrebno«. V enajst strani dolgi sklepni izjavi vrha zavzema Ukrajina štiri strani, in to na začetku dokumenta – tudi tako hoče EU pokazati, da je to zanjo prednostno varnostno vprašanje, torej tudi pred aktualnimi dogodki na Bližnjem vzhodu. »V razpravi je bilo jasno, da je za nas osrednja tema nadaljnja pomoč Ukrajini, kljub geopolitičnim napetostim na Bližnjem vzhodu,« je dejala predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen, predsednik evropskega sveta Charles Michel pa, da »je Ukrajina za nas prioriteta in bo to tudi ostala«.

O dvanajstem paketu sankcij

Razhajanja med članicami sicer obstajajo, do izraza pa lahko pridejo na decembrskem vrhu. Takrat bodo morali voditelji soglasno potrditi 50 milijard evrov vreden paket pomoči Ukrajini v naslednjih štirih letih, glede tega pa imata zadržke predvsem madžarska in nova slovaška vlada. Madžarski premier Viktor Orban je dejal, da predloga v sedanji obliki ne bo podprl, je pa pustil odprta vrata, da ga morda vendarle bi, bržkone če Bruselj sprosti milijarde evrov za Madžarsko, ki jih zadržuje zaradi ocene o tamkajšnjem nazadovanju demokracije. Možnosti soglasja ni izključil niti novi slovaški premier Robert Fico, četudi je bila ena njegovih prvih potez prekinitev slovaške pomoči, kot je obljubljal med kampanjo. Glede evropske pomoči je dejal, da je ni mogoče odobriti brez zagotovil, da denar ne bo končal v napačnih žepih, rekoč da »je Ukrajina ena najbolj skorumpiranih držav na svetu«.

V sklepni izjavi tudi piše, da si bo EU prizadevala za pošteno diplomatsko rešitev krize, von der Leynova pa je napovedala dvanajsti paket sankcij proti Rusiji.

Na Malti o viziji miru

Na Malti bodo danes in jutri potekali pogovori o mirovni viziji za Ukrajino, ki se jih bodo udeležili svetovalci za nacionalno varnost in predstavniki zunanjih ministrstev iz več kot šestdesetih držav (ruskih ne bo). Podlaga za pogovore je mirovni načrt Zelenskega v desetih točkah, Kijev pa jih vidi tudi kot priložnost za vnovičen izraz zavezanosti držav podpori Ukrajini, potem ko je pozornost zadnje tedne usmerjena v Izrael in ko na frontni črti ni preboja. To bo tretja takšna konferenca po junijski v Koebenhavnu in avgustovski v Džedi, na njej pa bodo tudi države tako imenovanega globalnega juga z bolj nevtralnim odnosom do vojne v Ukrajini. Na zadnji konferenci je bil tudi predstavnik Kitajske.