V petek je izraelsko letalstvo poročalo, da je v 24 urah zadelo »več kot 250 vojaških tarč« v Gazi, kot so »podzemni predori, poveljniški centri in izstrelišča raket«, ubili naj bi »več deset članov Hamasa«. Hamas še vedno pošilja rakete nad Izrael, ta pa jih vsaj štiri petine prestreže. Po 7. oktobru so ubile 13 Izraelcev, v petek so tri ranile v Tel Avivu.

Izraelska vojska je po vdoru tankov v noči s srede na četrtek naslednjo noč izvedla še en kratkotrajen vpad v Gazo ob podpori lovskih letal in brezpilotnikov.

Izrael ostal brez vohunske mreže v Gazi

»Cilj je bil uničenje terorističnih postojank Hamasa,« so še sporočili iz izraelske vojske. Nihče od njenih vojakov ni bil ranjen. Tako kot dan prej so uničili izstrelišča protitankovskih raket.

Zdi se, da Izraelci, tudi zato, ker naj bi Hamas razbil njihovo vohunsko mrežo v Gazi, ne vedo, kako naprej. Ni jim jasno, ali naj zasedejo Gazo, zlasti pa ne, kaj storiti po ponovni okupaciji. Tretji problem je več kot dvesto talcev in vse večji pritiski njihovih družin.

Hamasove oblasti so v petek opoldne poročale že o 7326 mrtvih v Gazi zaradi izraelskih napadov po 7. oktobru, med njimi je 3000 otrok. Ranjenih je 19.000 ljudi. Vodja agencije ZN za palestinske begunce Philippe Lazzarini meni, da so omenjene številke verodostojne in da je odstotek mrtvih v Gazi »nekako enak odstotku« 57 ubitih med zaposlenimi pri ZN v enklavi. Ameriški predsednik Joe Biden in nemška vlada tem številkam ne verjameta.

Hamas brez premirja ne bo osvobodil nobenega talca več

Lazzarini je še poudaril: »Mnogo ljudi v Gazi bo kmalu umrlo zaradi posledic obleganja in blokade. Skoraj ni več zdravil, hrane in vode.« Prvi tovornjaki so v enklavo prišli šele 21. oktobra, dva tedna po začetku blokade. Vsega skupaj jih je bilo doslej komaj 74, za 2,3 milijona prebivalcev bi jih moralo biti vsaj tisoč.

»Skrbi nas kolektivno kaznovanje prebivalcev Gaze kot odgovor na grozljive Hamasove napade, ki so bili vojni zločin,« pa je v Ženevi dejala Ravina Shamdasani, tiskovna predstavnica visokega komisariata ZN za človekove pravice. Kot vojni zločin je obsodila tudi prisilno selitev Palestincev iz severne v južno Gazo, Hamasove raketne napade na Izrael in ujetništvo talcev v Gazi.

Hamasova delegacija na obisku v Moskvi je v četrtek izjavila, da je v izraelskih napadih umrlo okoli 50 talcev in da brez premirja ne bodo osvobodili nobenega več. Pred enim tednom je Hamas izpustil dve Američanki, v ponedeljek pa dve starejši Izraelki. Po zadnjih ocenah izraelske vojske je v enklavi 229 talcev.

Vsak dan pa je aretiranih več deset mladih Palestincev na Zahodnem bregu, kjer so jih Izraelci po 7. oktobru ubili že 110. V tem času se je v Izraelu močno poslabšal položaj skoraj dveh milijonov Palestincev, ki imajo izraelsko državljanstvo, saj jih imajo za peto kolono.