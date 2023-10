»Po seriji napadov v zadnjih dneh kopenske sile nocoj širijo kopensko operacijo,« je v televizijskem nagovoru sporočil tiskovni predstavnik izraelske vojske Daniel Hagari in dodal, da bodo izraelske sile nadaljevale z obstreljevanjem Gaze.

Vodstvo Hamasa, ki nadzoruje Gazo, je medtem sporočilo, da je Izrael danes »prekinil komunikacije in večino internetnih povezav« v enklavi. Ob tem je Izrael obtožilo, da je ta ukrep sprejel z namenom "»izvajanja pobojev s smrtonosnimi povračilnimi napadi iz zraka, kopnega in morja,« poročajo tuje tiskovne agencije.

Palestinska ponudnika telekomunikacijskih storitev Jawwal in Paltel sta prekinitev potrdila. »Močno bombardiranje v zadnji uri je uničilo vse preostale mednarodne poti, ki povezujejo Gazo z zunanjim svetom,« je ob tem na facebooku zapisal Jawwal, potem ko je bil sever palestinske enklave tarča močnega izraelskega obstreljevanja.

Palestinsko združenje Rdečega polmeseca je sporočilo, da te motnje oziroma prekinitev vplivajo na klice v sili in »ovirajo prihod reševalnih vozil k ranjencem«. »Popolnoma smo izgubili stik z operativno sobo na območju Gaze in vsemi našimi ekipami, ki tam delujejo,« je združenje zapisalo na družbenem omrežju X.

Kmalu zatem je Hamas v izjavi za javnost mednarodno skupnost pozval, naj nemudoma ukrepa in ustavi izraelsko bombardiranje Gaze. »Arabske in muslimanske države ter mednarodno skupnost pozivamo, naj prevzamejo odgovornost in nemudoma ukrepajo ter ustavijo zločine in serijo pobojev nad našim ljudstvom,« je zapisalo gibanje.

Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je medtem vnovič pozval k humanitarni prekinitvi ognja, brezpogojni izpustitvi vseh talcev, ki jih je Hamas zajel po napadu na Izrael 7. oktobra, in omogočanju dostave življenjsko pomembnih zalog v Gazo.

»Trpljenje se iz minute v minuto povečuje. Brez temeljite spremembe se bodo prebivalci Gaze soočili s plazom človeškega trpljenja brez primere,« je Guterres opozoril na omrežju X in dodal, da so potrebe ljudi v Gazi zdaj »večje kot kadarkoli prej«.

Izraelska vojska v odziv na vdor Hamasa na izraelska ozemlja že skoraj tri tedne oblega in obstreljuje Gazo. Pri tem je bilo po podatkih palestinske strani doslej v enklavi ubitih več kot 7300 ljudi. V napadih Hamasa, ki je med vdorom zajel 229 talcev, je bilo v Izraelu ubitih 1400 ljudi, od tega 310 izraelskih vojakov.