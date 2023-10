Slovenija podaljšala nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko do 19. novembra

Vlada je na današnji dopisni seji nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko podaljšala za 20 dni - do 19. novembra. Ob tem je pojasnila, da bo nadzor, tako kot doslej, ciljno usmerjen in osredotočen na preprečevanje terorizma, ekstremizma in čezmejne kriminalitete.