Po podatkih Arsa se razlivajo še Sava v srednjem toku, Sora, Ljubljanica s kraškimi pritoki in Savinja v spodnjem toku. Sava v srednjem toku še počasi narašča. Savinja in Sora upadata, pretok Ljubljanice počasi narašča, podobno se bo nadaljevalo tudi v soboto.

Danes ponoči se lahko razlije tudi Sava v spodnjem toku, kjer še narašča. Preko noči bo začela Sava v srednjem toku upadati, v soboto pa tudi v spodnjem. Ob koncu tedna in v ponedeljek se bo vodnatost rek zmanjševala.

V soboto pa bo morje med 6. in 11. uro ponovno poplavljalo v višini do okoli 30 centimetrov, so še zapisali pri Arsu.

Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje je današnje močno deževje z vetrom povzročilo precej nevšečnosti predvsem na območjih regijskih centrov za obveščanje Nova Gorica, Kranj, Ljubljana, Celje in Slovenj Gradec. Meteorna voda, narasli vodotoki in hudourniki so poplavljali objekte in ceste, zaradi razmočenega terena pa so se prožili tudi zemeljski plazovi.

V zvezi s tem je uprava zabeležila 233 dogodkov, največ v občinah Tolmin, Kanal, Idrija in Kamnik. V več vrtcih in šolah na območju Savinjske doline, Kamnika in Tolmina so zaradi poplav izvedli evakuacijo. Zaprte pa so ceste Ljubno-Luče pri Bukovniku, Luče-Solčava pri Igli, Kneža-Podbrdo in regionalna cesta Nova Gorica-Tolmin med Ušnikom in Doblarjem.

Močan veter je podiral tudi drevesa in odkrival strehe na območjih Celja, Kranja, Ljubljane, Maribora, Nove Gorice, Postojne in Slovenj Gradca. Uprava RS za zaščito in reševanje je zabeležila 61 dogodkov v 25 občinah. Nekaj dreves je zaprlo regionalno cesto med naseljema Libušnje in Smast v občini Kobarid. Drevesa pa so poškodovala tudi precej stanovanjskih in gospodarskih objektov.

V Piranu je morje zjutraj prestopilo rob obalne črte in zalilo Prešernovo in Kidričevo nabrežje ter Tartinijev trg in Punto. Opozorilo za nevarnost naraščanja morja so sprožili tudi v Izoli, zaradi visokega plimovanja morja in južnega vetra pa je morje prestopilo rob obalne črte tudi v Kopru in zalilo semedelsko promenado.

Radarsko sliko padavin in vremenska opozorila lahko spremljate tudi prek portalov Arso in Neurje.si