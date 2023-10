Vse težave slovenske energetike

Ne samo da bo ob naraščajočih potrebah po električni energiji ob obstoječih proizvodnih virih energetska odvisnost naše države vse večja, težava je tudi v omrežju, ki ga bo treba obnoviti, in ob opevanem zelenem prehodu v primanjkljaju tehnologij za hrambo ter uravnavanje presežkov in primanjkljajev električne energije. Poleg tega o nesrečnem drugem jedrskem bloku vsaj še pet let ne bo jasne odločitve.