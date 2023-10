V občini Domžale je trenutno 140 registriranih športnih društev z več kot 1600 registriranimi športniki, med katerimi jih je več kot 250 kategoriziranih, med domžalskimi občani pa je tudi več vrhunskih športnikov iz društev, ki imajo sedeže zunaj občine Domžale. Tu deluje tudi Športna zveza Domžale, katere predsednica je Elvira Rošić Ključanin in ki pod svojim okriljem združuje več domžalskih športnih društev ter organizira športne prireditve, kot je bila letos v Domžalah prvič organizirana odmevna Mini olimpijada.

Komisije za pripravo strategije razvoja športa

Občinsko športno infrastrukturo, kot so nogometni stadion z atletsko stezo, nogometni igrišči z umetno travo, drsališče, kopališče, teniški center, Športna dvorana Domžale, plezalna stena, rolkarski park, gorskokolesarski poligon, odbojka na mivki na več lokacijah, Športni park Vir, upravlja javni Zavod za šport in rekreacijo Domžale.

Glede na standarde nacionalnega programa športa, veliko število športnih društev in športnikov je javne športne infrastrukture v Domžalah premalo, kar je tudi eden od razlogov za močno povečana sredstva v predlogu proračuna za leto 2024 za nove investicije oziroma investicijsko vzdrževanje glede na pretekla leta in glavni razlog za imenovanje komisije za pripravo strategije razvoja športa v občini. »V letu 2023 je na proračunski postavki investicijsko vzdrževanje športnih objektov v občini Domžale 1.592.000 evrov, v predlogu proračuna za leto 2024 (prva obravnava) pa je na tej postavki predvidenih dobrih 8 milijonov evrov,« so sporočili iz urada županje.

Komisija bo pripravila tehtna izhodišča in predloge za strategijo razvoja športa v občini. Kot so še sporočili iz urada županje, bo sodelovala pri snovanju celostne podobe Športnega parka Domžale, pri drugih pomembnih projektih na področju športa in nadaljnjem razvoju športne infrastrukture v občini. Predsednik komisije je Gregor Mohar, strokovni sodelavec občine Domžale za področje športa, člani komisije pa so še Marta Grilj iz Zavoda za šport in rekreacijo Domžale, predsednik strokovnega sveta Zavoda za šport in rekreacijo Domžale Peter Seljak, že omenjena Elvira Rosić Ključanin in Jaka Fetih, športnik, športni pedagog ter nekdanji član strokovnega sveta za šport RS.