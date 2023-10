V SDS so namreč v preteklih dneh začeli novo kampanjo. Ob cestah je stranka postavila več plakatov, z napisom Še kdo pleše? in fotografijo prvaka največje vladne stranke Gibanja Svoboda Goloba. Hkrati so na plakatih navedli tudi spletni naslov, ki vodi do spletne strani SDS. V stranki pojasnjujejo, da želijo s kampanjo volivcem povedati, da so bile predvolilne obljube prazne, sami pa da ponujajo alternativo.

Iz največje vladne stranke Gibanje Svoboda so danes sporočili, da so plakatno akcijo, ki po njihovi oceni ni le moralno sporna, ampak tudi nezakonita, prijavili pristojnim organom. Prepričani so, da gre za sum kaznivih dejanj, zato so zadevo predali na okrožno državno tožilstvo v Ljubljani. Kot so v zapisu na Facebooku med drugim izpostavili v Svobodi, je SDS na plakatih uporabila grafično podobo največje vladne stranke, očitajo jim tudi »manipulativno vsebino«.

»V Gibanju Svoboda odločno zagovarjamo strpen in kulturen politični diskurz. Žal nam je, da imamo v Sloveniji politično stranko, ki na tako nizkoten način nagovarja volivce,« so ob tem zapisali. Kot so dodali, sami ne bodo pristali na tovrsten nivo politične komunikacije, ki je »vsaki spodobni politični stranki v sramoto«. »Nagovarjanje volivcev na način, ki vzpodbuja globoko negativne čustvene odzive in ne temelji na racionalnih argumentih, se nam zdi pritlehno, hkrati pa nastavlja zrcalo naročniku oglasa,« so še dodali.

Na kazensko ovadbo se je na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju, že odzval prvak SDS Janez Janša, ki je ocenil, da v stranki očitno vlada panika.

Rajka Geriča je zmotila Golobova izjava v sredinih Odmevih o »janšistih« na RTVS

Si je pa prvak Svobode in premier Robert Golob tudi sam prislužil ovadbo. Odgovornega urednika informativnega programa na 2. programu Televizije Slovenija Rajka Geriča je namreč zmotila Golobova izjava v sredinih Odmevih, v kateri je dejal, da je šlo Gibanje Svoboda na volitve s tem, da bodo počistili z zavržnimi praksami prejšnje vlade. »In če kje kdo ve, veste to vi, tudi na Radioteleviziji Slovenija (RTVS) smo se zavezali vsi skupaj, da ga bomo očistili janšizma, in vem, da natančno veste, kaj to pomeni.«

»Jaz in moji kolegi se ob takšnih izjavah predsednika vlade, ki prizna, da je z vodstvom dogovorjen o čiščenju 'janšistov in janšizma' počutim diskriminirano in zgroženo, da nekdo s pozicije moči napoveduje čiščenje javnega zavoda na podlagi politične pripadnosti ali opredeljenosti zaposlenih,« je ob tem zapisal Gerič. Na RTVS in na omenjeno funkcijo je sicer prišel februarja letos, torej že v času vlade Roberta Goloba, a pod vodstvom nekdanjega v. d. generalnega direktorja RTVS Andreja Graha Whatmougha in v. d. direktorja Televizije Slovenija Uroša Urbanije, sicer nekdanjega direktorja Ukoma v Janševi vladi.

Gerič ocenjuje, da je takšno dogovarjanje in poziv protiustavno in v nasprotju s kazenskim zakonikom, med drugim s členom o javnem spodbujanju sovraštva, nasilja ali nestrpnosti, ter z zakonom o delovnih razmerjih. Zato je proti Golobu na Policijsko upravo Ljubljana podal ovadbo.