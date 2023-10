»Ukrajina je za nas prioriteta in bo to tudi ostala,« je ob zaključku vrha EU, na katerem so razpravljali tudi o bližnjevzhodni krizi, povedal predsednik Evropskega sveta Charles Michel. To je poudarila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je dejala, da je bilo »v razpravi zelo jasno, da se kljub geopolitičnim napetostim na Bližnjem vzhodu še naprej osredotočamo na podporo Ukrajini«.

Kot je dejal Michel, so govorili o nadaljnji vojaški, pa tudi finančni podpori. Visokega zunanjepolitičnega predstavnika EU Josepa Borrella in komisijo so voditelji pozvali, naj pripravita predlog zakonodajne podlage, ki bo omogočila uporabo zamrznjenega ruskega premoženja za povojno obnovo Ukrajine. Von der Leyenova je zagotovila, da bo predstavila konkreten predlog. Sporočila je še, da pripravljajo dvanajsti sveženj sankcij proti Rusiji. Bruselj si prizadeva omejiti prihodke Moskve, ki jih ima ta na področju izvoza diamantov v Evropo.

K sprejetju novega svežnja sankcij je že v četrtkovem videonagovoru voditelje članic pozval ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Obenem je opozoril, da je treba cenovno kapico na rusko nafto revidirati, saj je »očitno, da ne deluje tako učinkovito«, kot je bilo pričakovati ob njeni uvedbi. Po njegovih besedah je treba »zmanjšati kapico in okrepiti mehanizme za njeno uveljavljanje".

Zelenski je v luči prizadevanja Ukrajine za članstvo v EU dejal, da je njegova država na dobri poti pri sprejemanju reform, potrebnih za začetek pogajanj o članstvu. Pričakuje, da bodo voditelji odobrili začetek pristopnih pogajanj. O tem bodo predvidoma odločali na decembrskem vrhu.