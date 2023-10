Komisija je z anketo, v kateri je sodelovalo več kot 8000 ljudi, prišla do zaključka, da je bilo 0,6 odstotka od približno 39 milijonov odraslih v Španiji v mladoletnosti žrtev spolnih zlorab duhovnikov. Če se k temu prištejejo še zlorabe laikov, se odstotek poveča na 1,13 oziroma več kot 400.000 ljudi, je ob predstavitvi poročila dejal španski varuh človekovih pravic Angel Gabilondo.

Razkritja spolnih zlorab v španski cerkvi sledijo podobnim razkritjem po vsem svetu v zadnjih letih. »Na žalost se je dolga leta pojavljala določena želja po zanikanju zlorab ali želja po prikrivanju ali zaščiti storilcev,« je poudaril Gabilondo. Odziv cerkve na primere zlorab je označil za nezadosten in pozval k ustanovitvi državnega sklada za izplačilo odškodnin žrtvam.

Španska škofovska konferenca je pred tem sporočila, da se bo v ponedeljek sestala na izredni seji, na kateri bo razpravljala o ugotovitvah iz poročila komisije, ki so jo na pobudo španskega parlamenta ustanovili marca lani.

Junija je sicer španska škofovska konferenca predstavila poročilo, v katerem je ugotovila, da je 728 članov španske katoliške cerkve med letoma 1945 in 2022 spolno zlorabilo najmanj 927 mladoletnikov v cerkvenih ustanovah. Ob tem je opozorila, da naj to ne bi bila končna številka. Španska cerkev je ob objavi teh številk zatrdila, da je v škofijah vzpostavila urade za zaščito otrok.

Druga raziskava, ki jo je leta 2018 začel najbolj prodajani španski dnevnik El Pais, pa je odkrila 2206 domnevnih žrtev in 1336 storilcev. Med temi so tudi primeri, ki segajo v leto 1927. »Po mnenju strokovnjakov je to le vrh ledene gore,« so danes pred objavo poročila komisije zapisali pri časniku.