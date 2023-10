Neurje povzročilo težave na območju Bohinja in Železnikov

Medtem ko je noč na Gorenjskem minila relativno mirno, pa so obilne padavine zlasti na območju Sorice in Podbrda povzročile precej težav ne le na primorski, temveč tudi na gorenjski strani. V Selški dolini je na več mestih prestopila bregove Selška Sora, poplavilo je tudi več mostov in cest, tako proti Zalemu Logu pod Sušo kot proti Smolevi, pa tudi v soteski proti Škofji Loki.

Kot je za STA povedal poveljnik občinskega gasilskega poveljstva Matjaž Podrekar, je poleg cest zalitih tudi nekaj objektov, zlasti kleti. Voda je obkrožila tudi objekt podjetja Lotrič Meroslovje v Selcih, kjer sicer večje nevarnosti ni bilo, so pa vseeno začasno iz prostorov evakuirali zaposlene. Po dosedanjih podatkih so meteorna voda in hudourniki ogrožali ali zalili šest objektov. Sedaj se stanje že umirja, saj nivo vode upada.

Gasilci imajo precej dela s prečrpavanjem vode tudi na območju Bohinja, zlasti Bohinjske Bistrice. Kot je za STA povedal poveljnik Prostovoljnega gasilskega društva Bohinjska Bistrica Silvo Režek, je bregove prestopilo več potokov, ki jih gasilci poskušajo spraviti nazaj v struge. Meteorna voda je ogrožala in zalila šest objektov. Težave imajo tudi s fekalno kanalizacijo.

Vendar pa, kot je poudaril Režek, razmere niso tako hude kot v sosednji Baški grapi. Ekipa bohinjskih gasilcev se bo tako poskušala čez hribe prebiti na primorsko stran. »Videli bomo, kaj lahko naredimo, verjetno pa je na tistem območju ogromno plazov,« se boji Režek.

Kar nekaj težav je neurje povzročilo sicer tudi v Zgornji Bohinjski dolini, kjer je bil problematičen predvsem veter, ki je odkrival strehe, zlasti v Srednji vasi. Poročajo o tem, da je veter odkril streho na sedmih objektih, posredovali pa so gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Srednja vas v Bohinju.

Večja verjetnost za poplavljanje rek na Vipavskem in Gorenjskem

Kot so še opozorili hidrologi, je ob močnih krajevnih nalivih verjetno poplavljanje zaledne in padavinske vode. Večja verjetnost za poplavljanje rek bo na Vipavskem in Gorenjskem. Nekatere reke in hudourniški vodotoki lahko poplavijo tudi v večjem obsegu. Drugod po državi lahko pride do razlivanj na območju pogostih poplav.

Poplave na rekah ⚠ Poplavljajo Tolminka, Bača ter Selška in Poljanska Sora. Ob strugah se razlivajo Vipava, Idrijca, Bohinjska Bistrica in Lučnica.#poplavepic.twitter.com/BckRC3EgZt — ARSO vode (@ARSO_VODE) October 27, 2023

Arso: Vremenska situacija se hitro umirja

V minulih 18 urah je Slovenijo prešlo ciklonsko območje z vremensko fronto in na določena območja prineslo kar obilne padavine. Na območju Savinjskih Alp je padlo od 60 do 120 litrov dežja na kvadratni meter, največ, 158 litrov, je padlo v Logarski dolini. Količina padavin je bila z 80 do 120 litri na kvadratni meter nekoliko večja na območju Julijskih Alp ter Idrijskega in Škofjeloškega hribovja, je navedel Gregorčič.

Najmočnejše sunke vetra so na Arsu namerili v gorah, kjer so dosegali hitrosti med 80 in 120 kilometri na uro. Sunki vetra so bili z med 50 do 75 kilometri na uro nekoliko manjši v nižinah, najmočnejšega pa so po Gregorčičevih besedah z 89 kilometri na uro izmerili v Bovcu.

Višina plime na slovenski Obali je bila pričakovanega pol metra nad obalno črto, je še pojasnil

Skladno z napovedmi so po besedah hidrologa Arsa Andreja Goloba ponoči močno narasle reke v zahodni in severni Sloveniji, kjer so se padavine proti jutri še okrepile. Skladno s tem so naraščali predvsem reke na Vipavskem, na območju Idrijsko-Cerkljanskega hribovja ter Polhograjskega hribovja in Kamniško-Savinjskih Alp. Ob teh močnejših nalivih so močno narasli in poplavili tudi hudourniki, je povzel.

V povezavi z močnim hudourniškim odtokom so se pojavljale težave z odnašanjem materiala in nanosi kamenja ter drugega materiala. Ti procesi so bili najintenzivnejši na območju Baške grape, kjer reka Bača še vedno poplavlja, a voda v spodnjem toku že upada. Poplavlja tudi Selška Sora, povsem polna je struga Savinje, pretoki na vodotokih na območju Kamniško-Savinjskih Alp so na območju razlivanja. Razmere so zaradi avgustovskih poplav še posebej ranljive, zato Golob ljudi poziva k pozornosti, dokler voda še odteka navzdol.

Do poplavljanja bo prišlo tudi na izpostavljenih območjih srednje Save, po sotočju Sore in zgornjega toka Save. V spodnjem toku Save Golob večjih težav ne pričakuje.

V več vaseh in zaselkih v Baški grapi sicer zaradi slabega vremena poteka evakuacija najbolj ogroženih stanovalcev, med drugim po podatkih Občine Tolmin iz zaselka Grahovo ob Bači ter spodnjega dela Klavž. Prihaja tudi do okvar električnega omrežja in posledično do prekinitev dobave električne energije na nekaterih mestih distribucijskega področja Elektra Primorska.