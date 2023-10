Kot so na današnji novinarski konferenci v Ljubljani pojasnili predstavniki civilne iniciative Eko Bistrc, se prebivalci bližnje okolice tovarne Lesonit, ki se ukvarja z lesno in kemično proizvodnjo, že leta vsakodnevno soočajo z izpusti škodljivih snovi, kot je formaldehid, delci lesnega prahu, smradom in hrupom.

Trenutno je tovarna, ki je po njihovih navedbah po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) na prvem mestu po emisijah rakotvornega formaldehida v državi, v postopku pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja za 30-odstotno povečanje proizvodnih zmogljivosti. S tem »lahko pride tudi do onesnaževanja večjega obsega«, je dejala Mojca Mejak iz iniciative.

Junija je ilirskobistriška občina po njenih besedah naročila tudi revizijo dokumentacije, ki zajema hrup in jo je za podjetje izdelal Zavod za varstvo pri delu. Strokovnjak za hrup, ki je obenem tudi sodni izvedenec, je ugotovil toliko odstopanj in napak, da se »poraja kredibilen dvom, da je bila zadeva prirejena v prid naročnika«. »Na te pripombe z ministrstva za okolje, podnebje in energijo do danes nismo dobili odgovora, za emisije zraka pa že dve leti iščemo izvajalca, ki bi bil pripravljen opraviti revizijo meritev in ga do danes tudi še nismo dobili,« je orisala razmere.

V zadnjih tednih so bili seznanjeni, da je vlada, na katero se je podjetje kot pristojnemu organu za odločanje o pritožbah v upravnih postopkih obrnilo zaradi neizdaje okoljevarstvenega dovoljenja s strani okoljskega ministrstva, slednjemu poslala dopis, da mora biti dovoljenje podjetju izdano do 30. oktobra. »Za nas kot državljane je to nedopustno,« je bila kritična Mejakova. Po njeni oceni je vlada vsa njihova prizadevanja v zadnjih letih »z enim dopisom povozila, brez zanimanja za nas državljane«.

Macerl: Stvari je treba takoj sanirati, ne pa da jih še poslabšujemo

Boj prebivalcev, ki živijo ob tovarni Lesonit, že od začetka spremljajo tudi v nevladni organizaciji Eko krog, kjer imajo tudi status stranke v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja. »Temeljito smo pregledali vso dokumentacijo in ugotovili, da je stanje tam dejansko takšno, da je vpliv na kakovost življenja in zdravje tako velik, da je treba stvari takoj sanirati, ne pa da jih še poslabšujemo,« je izpostavil Uroš Macerl iz Eko kroga.

Po njegovih navedbah so sami v času največjega boja za prekinitev nezakonitega sežiganja odpadkov v Lafargeu doživeli marsikatere pritiske in goljufije ter neukrepanja inšpekcijskih služb, niso pa prejeli dopisa vlade s pozivom k izdaji okoljevarstvenega dovoljenja. »To gre prek vseh normalnih meja. Takšno vtikanje politike v izdajo dovoljenja, kjer bi morala imeti prvo besedo stroka, je nedopustno in nas rine globoko v preteklost« je ocenil Macerl in poudaril, da jih dopis boli predvsem v luči tega, kar je glede okolja trenutna vlada obljubljala pred volitvami.

Ob tem je vladi očital, da se med drugim ni lotila reševanja »nedopustnega konflikta interesov, ko onesnaževalec sam plača izvajalca meritev in ga tudi poišče na trgu« in že desetletja neučinkovitega nadzora inšpekcijskih služb.

Macerl je tudi izrazil upanje, da se ministrstvo kljub dopisu vlade ne bo uklonilo in da do določenega datuma ne bodo izdali okoljevarstvenega dovoljenja. Ob tem se je spraševal tudi o morebitnih posledicah, ki bi jih odločevalci v tem primeru utrpeli, glede na to da, kot se je izrazil, »zadnje čase gledamo, da vsak, ki se upa upreti, ga vržejo čez rame«.

Če bo ministrstvo vladi prikimalo, v Eko Bistrc napovedujejo, da bo njihov naslednji korak pritožba na upravno sodišče.