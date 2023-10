V Neku so po zaustavitvi reaktorja in izpraznitvi reaktorske sredice, to je premestitvi gorivnih elementov v bazen za izrabljeno gorivo, začeli popravilo poškodovanega cevovoda sistema varnostnega vbrizgavanja, kjer so v začetku meseca ugotovili puščanje.

V teku je menjava dela poškodovanega cevovoda z novim, preventivno pa bo zamenjan tudi identični del veje cevovoda za varnostno vbrizgavanje na drugi strani reaktorja, kjer sicer puščanja ni bilo, so v upravi zapisali v današnjem sporočilu.

Uprava skupaj s pooblaščenimi organizacijami za jedrsko in sevalno varnost od odkritja puščanja spremlja stanje in izvajanje sanacijskih del. Poleg inšpekcij uprave v Neku vsak teden potekajo tudi sestanki med Nekom, upravo in pooblaščenimi organizacijami, na katerih obravnavajo predvsem napredek sanacijskih del ter tehnične in varnostne podrobnosti, ki so s temi deli povezane.

»Ob uspešni izvedbi popravil, vseh predpisanih testiranj in njihovi potrditvi s strani pooblaščenih organizacij in uprave bo ponoven zagon elektrarne predvidoma mogoč v mesecu novembru,« je uprava potrdila napovedi vodstva Neka.