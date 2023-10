Zaradi podrtega drevja so zaprte ceste Petrovo Brdo-Podrošt, Rovtarica-Vresje in Rudno-Rovtarica.

Zaradi plazov so zaprte ceste Bača pri Modreju-Petrovo Brdo, pri Klavžah, Idrija-Tolmin, Bača-Dolenja Trebuša, na več odsekih sta zaprti cesti Čepovan-Most na Soči in Kneža-Podbrdo. Plazovi ovirajo tudi promet na cestah Bresternica-Sveti Juri, pri Zgornjem Slemenu in Kanal-Lig-Mišček-Neblo, med Kanalom in Čolnico.

Ceste so zaradi poplavljenih cestišč zaprte na relacijah Luče-Solčava, pri igli, Tolmin-Most na Soči, pri galeriji Pod ključem, obvoz je urejen čez vas Ušnik. Poplavljene so tudi ceste na relacijah Češnjica-Škofja Loka, pri Veštru, in Stahovica-Kamniška Bistrica. Na lokalni cesti Cerklje na Gorenjskem-Velesovo pa promet poteka izmenično.

Sicer pa je zaradi nesreč oviran promet na ljubljanski vzhodni obvoznici pred priključkom Ljubljana vzhod proti Malencam in na primorski avtocesti pred Senožečami proti Ljubljani. Zaradi nesreče na vipavski hitri cesti je pred predorom Podnanos proti Razdrtemu zaprt vozni pas, na cesti Ilirska Bistrica Jelšane pa je promet zaradi nesreče urejen izmenično enosmerno.

Po podatkih Arsa so reke na zahodu začele naraščati, v naslednjih urah pa se bodo pretoki rek povečevali tudi drugod po Sloveniji. Nekatere reke in hudourniški vodotoki in morje lahko poplavijo v večjem obsegu. Zaradi večje količine dežja je možnost tudi zemeljskih plazov. Prometno-informacijski center zato priporoča previdnost na cestah na teh območjih in v okolici.