Na klopi Studentskega centra ste že tretjo sezono. V današnjem času kar dolgo obdobje za trenerja, kajneda?

Ko sem sprejel to službo, nisem točno vedel, v kaj se spuščam. Slišal sem, da gre za dobro voden in zdrav klub, to pa je bilo vse. Nisem razmišljal dolgoročno, le to, da čim bolje delam. Zdaj sem tu že tretjo sezono, pred kratkim pa smo podaljšali pogodbo še za tri, kar pomeni, da je prisotno obojestransko zadovoljstvo. Vesel sem, da delam v klubu z vizijo in odličnimi pogoji. Vodilni gledajo na dolgi rok in točno vedo, kaj želijo. Podpirajo trenerje v vseh kategorijah in imajo potrpljenje, kar je ključno za razvoj igralcev in trenerjev.

Odmevno zgodbo ste spisali z osvojitvijo superpokala lige ABA in zmago v finalu proti Partizanu. Kako ste vse skupaj doživeli?

Morda smo bili v prednosti pred ostalimi, ker smo zgodaj začeli s treningi. 1. avgusta smo že bili aktivni. Ob tem je ostalo okostje ekipe, ki pozna moj sistem dela in zahteve. Po drugi strani pa so bili vsi nasprotniki, ki smo jih premagali, torej FMP, Budućnost in Partizan, na papirju močnejši od nas. Imeli smo veliko motivacije, da se dokažemo v domači dvorani. Po prvi zmagi proti FMP, ko smo delovali dobro, so nam zrasli apetiti, nato pa so se nekatere stvari poklopile in prišli smo do lovorike.

Partizan ste močno namučili že v lanski sezoni v četrtfinalu lige ABA, zdaj ste jih v finalu superpokala ugnali.

Velika stvar, tudi zato, ker Partizan vodi Željko Obradović, s katerim sva se v času superpokala v Podgorici velikokrat pogovarjala. Je zelo odprt in komunikativen. To je samo nagrada za nas in potrdilo, da napredujemo ter da dobro delamo. Obradović je pred tekmo in po njej dejal, da se vidi moje dobro delo in osredotočenost, kar mi seveda godi. Črnogorski novinarji so izpostavili, da ni veliko trenerjev v ligi ABA, ki so ga ugnali več kot enkrat. Kljub temu pa moram ostati na tleh in še naprej dobro delati.

Kako so uspeh v superpokalu pospremili v klubu?

To je vsekakor največji uspeh v zgodovini kluba, saj šele tretjo sezono nastopa v ligi ABA. Razvoj poteka nad pričakovanji. Vodilni so bili seveda izredno zadovoljni, a ni bilo nikakršne evforije. Dejstvo je, da je bil to samo uvod v sezono. Igralci so dobili potrdilo, da lahko igrajo na tej ravni in da napredujejo. Že naslednji dan po osvojenem superpokalu smo imeli sestanek, na katerem smo se umirili in dogovorili, da moramo v podoben stilu nadaljevati in predvsem trdo delati še naprej. Nam je pa vse skupaj vlilo motivacijo, kar se pozna na rezultatih. Ob tem se je ime kluba omenjalo po celotni Evropi, kar je tudi dobrodošlo.

Dobre igre ste prenesli tudi na začetek lige ABA, saj imate tri zmage in poraz.

Rezultatsko je super, a osebno nisem preveč zadovoljen z določenimi deli tekem. Pričakoval sem, da bomo po superpokalu psihično padli in točno to se je tudi zgodilo. A ne smem biti preveč kritičen, saj resnično dobro delamo in imamo tudi kakovost. Sem pa zahteven in v nekaterih stvareh ne popuščam. Večkrat sem nezadovoljen kot zadovoljen. Samo tako lahko vsi skupaj napredujemo. Smo klub, ki ve, kaj želi. Dajati priložnost mladim, ob tem pa nimamo prevelikega pritiska rezultata. Če se le da, pa želimo biti čim višje na lestvici.

Kako je v času, od kar ste pri Studentskem centru, napredoval klub?

Klub je zelo ambiciozen. Odlično delamo v vseh starostnih kategorijah, kar so okoli nas zaznali. S tem je klub izpolnil cilj, da se o njih govori in da s tem lažje pritegnejo tudi kakšne zelo nadarjene mlade igralce. Logistično smo na visoki ravni za ligo ABA, imamo svojo dvorano. Vodstvo kluba je pripravljeno vlagati v razvoj tako mladih igralcev kot mladih trenerjev. Vsako leto naredijo korak naprej v vseh pogledih. Najbolj pomembno pa je to, da od vizije ne odstopajo in se držijo začrtane smeri.

Z dobrim delom in rezultati se štiri tudi glas o vas. Ste dobili v tem času kakšne ponudbe drugih klubov?

V času, odkar sem pri Studentskem centru, so se mi stvari resnično obrnile na glavo. Prija mi, da se moje ime povezuje z dobrim delom. Iskreno pa sem še daleč od tega, kar želim. Potrebujem izkušnje in učenje. Studentski center mi daje možnost, da se razvijam, kar je najpomembnejše. Ne bom tajil, da sem dobil nekaj ponudb, a v tem trenutku sem osredotočen samo na delo v tem klubu, kjer sem zadovoljen. Ko pa bo prišel čas, da naredim korak naprej, bom to storil brez težav.

Kateri so tisti igralci, ki v klubu največ obetajo?

Nimamo sistema, kjer bi vse stavili na točno določenega igralca. Vsi dobijo priložnost in možnost za dokazovanje. Imamo izjemne trenerje v mladinskih in kadetskih selekcijah, ki mladce dobro pripravijo na preskok v člansko konkurenco. Že od začetka priprav sta bila z nami dva kadeta ter štirje mladinci. Za njih je neprecenljivo, da so lahko okusili pripravljalne tekme in se srečali z močnejšimi igralci. 17-letni David Mirković je verjetno najmlajši igralec v ligi ABA, pri nas pa že ima konkretno minutažo. 20-letni Luka Bogavac je domač igralec in igra prvič na tej ravni. Prav tako 20-letni Zoran Vučeljić je v moštvu že drugo sezono, v ospredje se prebijata 18-letna Vladimir Sudar in Vasilije Todorović. To so imena, ki jih želimo vreči v vodo. Nekateri nato splavajo, drugi ne. To je povsem normalno in je odvisno samo od njih. Priložnost za dokazovanje bodo zagotovo dobili oziroma jo že dobivajo.

V 5. krogu lige ABA vas čaka dvoboj s Cedevito Olimpijo, ki je v krizi. Kaj pričakujete?

Ne ukvarjam se s tem, kaj se dogaja v drugih klubih, saj imamo svoje težave, s katerimi se ubadamo vsak dan. Smo pa Olimpijo analizirali in se nanjo dobro pripravili, kot se na vsakega nasprotnika. V Ljubljano gremo brez posebnega pritiska, a z gromozansko željo po zmagi. S pravo mero borbenosti in ob dobrem strelskem dnevu Olimpijo lahko presenetimo. Tudi če nam ne uspe, ne bo tragedije. Kot sem že omenil, imamo svoje cilje in delamo dolgoročno. Ima pa Olimpija kljub temu, da ni v formi, odlične posameznike in je dobra ekipa. Ko se bodo stvari poklopile, sem prepričan, da bodo prikazovali povsem drugačen obraz, kot ga trenutno.

Liga ABA, 5. krog: FMP – Split, Zadar – Cibona oboje sinoči, danes ob 19. uri: Budućnost – Mega, ob 21. uri: Olimpija – Studentski centar, jutri ob 17. uri: Borac – Igokea, ponedeljek ob 18. uri: Mornar – Krka, ob 20. uri: Partizan – Crvena zvezda. x