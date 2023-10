Zaradi poplavljanja praktično vseh vodotokov na območju so morali danes evakuirati 15 prebivalcev vasi Koritnica in Klavže. Vencelj je povedal, da je več objektov huje poškodovanih, do Podbrda pa je trenutno možen dostop le z gorenjske strani ali po železnici.

Čeprav se razmere umirjajo, Vencelj opozarja, da je tveganje zaradi razmočenega terena, zato prebivalce poziva, naj ne zapuščajo domov po nepotrebnem vsaj še dan ali dva, da se razmere nekoliko umirijo.

Na terenu so vse razpoložljive službe, med drugim 100 gasilcev. Po Vencljevih besedah je prednostna naloga zdaj vzpostavitev cestnih povezav, da bodo lahko s tehniko prišli do najbolj prizadetih območij.

Izredne razmere v Baški grapi

Zaradi obilnih padavin v zadnjih urah na Severnem Primorskem so dopoldne v Baški grapi razglasili izredne razmere. Zaradi poplavljanja Bače poteka tudi evakuacija prebivalcev Baške grape. V Grahovem ob Bači so sprožili sirene za splošno nevarnost, saj voda dere z vseh strani. Cesta od Kneže do Podbrda je zaprta, tam so se sprožili številni zemeljski plazovi, so sporočili iz regijskega štaba CZ za Severno Primorsko.

Huda ura se je na tem območju začela danes v zgodnjih dopoldanskih urah, ko so poleg številnih hudournikov prebivalce začeli ogrožati tudi zemeljski plazovi in nanosi. Dostop do nekaterih krajev trenutno ni mogoč, sprožajo se vedno novi plazovi, so sporočili iz regijskega centra civilne zaščite za Severno Primorsko.

Zaradi obilnih padavin so dopoldne v Baški grapi razglasili izredne razmere, v Grahovem ob Bači so sprožili tudi sirene za splošno nevarnost.

Poveljnik občinskega štaba civilne zaščite Miha Vencelj je prebivalce opozoril, naj se ne odpravljajo na pot. Na terenu v Baški grapi so vse razpoložljive službe, vendar je lokacij veliko in se zaradi zdrsov terena sproti odpirajo tudi nove, zato velja splošna nevarnost za celotno območje.

Kot so malo po 13. uri sporočili z Občine Tolmin, so zaprte številne lokalne in tudi državne ceste, in sicer med Ljubinjem in Podljubinjem, na več odsekih cesta med Bačo pri Modreju in Podbrdom, pa med Mostom na Soči in Čepovanom. Še je zaprta tudi državna cesta med Tolminom in Slapom ob Idrijci, medtem ko so državno cesto proti Novi Gorici deloma odprli za promet.

Gasilci aktivirani že zjutraj

Že zjutraj so bili aktivirani gasilci vseh prostovoljnih gasilskih društev v okviru Gasilske zveze Tolmin, na terenu jih je 100, so dodali na občini. V vasi Grahovo ob Bači, ki leži na veliki količini podzemnih voda, se je sredi dopoldneva oglasila sirena za nevarnost, plazovi pa ogrožajo nekaj hiš tudi v Podbrdu, do koder je cesta s tolminske strani še vedno neprevozna. Za pomoč so bili zato zaprošeni gasilci iz Bohinjske Bistrice, ki lahko dostopajo z druge strani, so pojasnili na občini.

Četudi je na terenu vsa razpoložljiva mehanizacija in reševalne ekipe, pa bo zaradi številnih dogodkov in odprtih lokacij potreben daljši čas za vzpostavitev normalnejših razmer na terenu, so opozorili. Vodotoki se sicer počasi umirjajo, večina jih ne narašča več in glede na napoved je pričakovati, da bodo v naslednjih urah upadali, so še sporočili z Občine Tolmin.

Zaradi slabega vremena prihaja tudi do okvar električnega omrežja in posledično do prekinitev dobave električne energije na nekaterih mestih distribucijskega področja Elektra Primorska. Največ napak beležijo na Tolminskem (Most na Soči, Baška grapa, Šebrelje) in Ilirskobistriškem.

Severna Primorska je v pripravljenosti

Trenutno je zaprta cesta Tolmin - Most na Soči zaradi poplavljenega cestišča. V vasi Zavino v občini Ajdovščina pa je zaradi erozije tal odneslo manjši del ceste v središču kraja. Tudi tu so ustrezne službe že na terenu. Podrta drevesa ovirajo promet na cestah Avče - Kal nad Kanalom in Ročinj – Kambreško. Meteorna voda pa ogroža poslovne prostore v Spodnji Kanomlji v občini Idrija. Posredujejo gasilci.

»Sicer pa so vsi občinski štabi CZ (13-tih občin) na celotnem območju v pripravljenosti že od včerajšnjega popoldneva. Še naprej pozorno spremljajo dogajanje, saj reke in njihovi pritoki naraščajo,« še sporočajo.

Radarsko sliko padavin in vremenska opozorila lahko spremljate tudi prek portalov Arso in Neurje.si.