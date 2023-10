Streljanje se je zgodilo v zapuščenih objektih nekdanjega kmetijskega posestva v bližini naselja Horgoš, nedaleč od meje z Madžarsko, so za Radio-televizijo Srbije (RTS) potrdili na policijski upravi v Kikindi. Po poročanju lokalnih medijev je šlo za spopad dveh skupin migrantov. Trije so umrli, eden pa je bil poškodovan. Odpeljali so ga v bolnišnico.

Prebivalci naselja so kljub temu vznemirjeni, nekateri pa na družbenih omrežjih navajajo, da streljanje z obmejnega pasu slišijo od zgodnjih jutranjih ur.

Ne gre za prvi tak incident v zadnjem obdobju. Po dveh streljanjih na območju Subotice je srbska policija minuli mesec v akciji na severu države pridržala skoraj 400 migrantov ter jih prepeljala v sprejemne centre.