»V zadnjem dnevu so kopenske sile ob spremstvu bojnih letal in brezpilotnih letalnikov izvedle dodaten ciljno usmerjen napad v osrednjem delu območja Gaze. Sile so identificirale in zadele številne cilje Hamasa, vključno z izstrelišči protitankovskih raket ter vojaškimi poveljniškimi in nadzornimi centri,« je sporočila izraelska vojska.

Dodala je, da so izraelske sile ob koncu napadov območje zapustile. Objavila je tudi posnetke, na katerih je bilo med drugim videti kolono oklepnih vozil.

Izraelska vojska je sicer tudi prejšnjo noč izvedla ciljno usmerjene napade s tanki in pehoto. Med operacijo so napadli številne celice, infrastrukturo ter izstrelišča protitankovskih raket.

Do vdorov na območje Gaze prihaja potem, ko je izraelski premier Benjamin Netanjahu v sredinem televizijskem nagovoru potrdil, da se pripravljajo na kopensko ofenzivo na Gazo. Podrobnosti o kopenski ofenzivi ali njenem začetku ni podal, navedel je le, da bo odločitev o tem, kdaj jo bo vojska začela, sprejel vladni vojni kabinet.

Izrael kopensko ofenzivo napoveduje že nekaj časa in je prebivalce severa območja Gaze zato pozval k umiku na jug območja, kar jih je večina tudi storila.

Izraelska vojska sicer bombardira Gazo od 7. oktobra, ko so pripadniki Hamasa napadli Izrael in v nekaj dneh ubili najmanj 1400 ljudi, več kot 200 pa so jih zajeli za talce in odpeljali na območje Gaze. Izraelski povračilni napadi so po palestinskih virih v tej enklavi zahtevali že najmanj 7028 življenj.

ZN: Kolektivno kaznovanje prebivalcev Gaze je vojni zločin

Izraelsko kolektivno kaznovanje celotnega prebivalstva Gaze je vojni zločin in se mora takoj prenehati, je danes sporočil urad visokega komisarja ZN za človekove pravice. Da bodo zaradi posledic blokade Gaze kmalu umrli številni tamkajšnji prebivalci, pa je opozoril vodja agencije ZN za palestinske begunce UNRWA Philippe Lazzarini.

»Kolektivno kaznovanje je vojni zločin. Izraelsko kolektivno kaznovanje celotnega prebivalstva Gaze se mora nemudoma končati,« je povedala tiskovna predstavnica urada s sedežem v Ženevi Ravina Shamdasani, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Shamdasani je vojnih zločinov in grozodejstev obtožila tudi palestinski Hamas, ki je v obsežnem napadu na Izraelu 7. oktobra ubil 1400 ljudi, več kot 220 pa jih je vzel za talce. Palestinsko oboroženo gibanje je ob tem pozvala k prekinitvi neselektivnega obstreljevanja Izraela.

Izraelska vojska skoraj tri tedne izvaja povračilne napade na Gazo, v katerih je doslej ubila več kot 7000 ljudi. V tem času je Izrael zaostril tudi blokado enklave z 2,3 milijona prebivalci, tako da osnovne dobrine, kot so hrana, voda in gorivo, v Gazo prihajajo v zelo omejenem obsegu prek edinega mejnega prehoda z Egiptom.

Kot navaja katarska Al Jazeera, je v Gazo danes denimo vstopilo deset tovornjakov in deset zdravnikov. Da je to bistveno premalo, da bi olajšalo stisko tamkajšnjih prebivalcev, je že pred ten dejala koordinatorka za dobavo humanitarne pomoči na palestinska ozemlja Lynn Hastings.

V Gazo je pred najnovejšo zaostritvijo bližnjevzhodnega konflikta vstopalo okoli 450 tovornjakov dnevno. Od minulega vikenda pa je Gazo doseglo komaj 84 tovornjakov s humanitarno pomočjo.

»Ljudje v Gazi umirajo, ne le zaradi bomb in napadov, kmalu jih bo veliko več umrlo zaradi posledic obleganja Gaze,« je novinarjem v Jeruzalemu danes povedal Philippe Lazzarini, vodja UNRWA.

»Osnovne storitve se krhajo, zmanjkuje zdravil, hrane in vode, ulice Gaze so začele preplavljati odplake,« je dejal o območju, kjer je po navedbah lokalnih virov bilo v napadih poškodovanih ali uničenih približno 45 odstotkov vseh stanovanjskih objektov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izraelska vojska v racijah na Zahodnem bregu ubila štiri osebe

Izraelske sile ob obleganju Gaze krepijo svoje dejavnosti tudi na zasedenem Zahodnem bregu, kjer so ponoči ubile še štiri osebe. Po današnjih navedbah ministrstva za zdravje v Ramali so bili v spopadih v Dženinu ubiti trije ljudje, še ena oseba pa je umrla v Kalkiliji, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Izraelske sile trdijo, da je bil najmanj eden od ubitih pripadnik palestinskega Islamskega džihada, skupno pa so v racijah pridržali 36 ljudi, vključno s 17 domnevnimi pripadniki Hamasa, ki jih sumijo »vpletenosti v teroristične dejavnosti«.

Prebivalci Dženina, ki je redno prizorišče racij okupacijskih sil, so poročali o obsežni škodi, ki je po navedbah izraelske vojske nastala, ko so na njihove sile odvrgli eksplozivne naprave, vojaki pa so odgovorili s streljanjem.

Izraelska vojska je v manj kot treh tednih od najnovejše zaostritve bližnjevzhodnega konflikta ubila 110 ljudi na Zahodnem bregu, še 1900 jih je bilo v tem času ranjenih, na svoji spletni strani poroča palestinska tiskovna agencija Wafa.