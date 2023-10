Verschueren je Bizjaka posvaril, da je še vedno veliko obtožb zoper Rupnika nerazčiščenih in da Rupnik ni spoštoval ukrepov, ki so mu jih naložili njegovi predstojniki.

»Takoj sem mu napisal obsežno pismo o situaciji in številnih obtožbah oziroma primerih, s katerimi smo se srečali. Vprašal sem ga, ali bo kljub temu, da sem ga o vsem tem obvestil, še vedno pripravljen sprejeti Rupnika,« je Verschueren zapisal v izjavi za AP. Potrdil je tudi, da je preveril, ali je bilo njegovo pismo posredovano škofu Bizjaku.

Verschueren je dejal, da je v svojem pismu omenil tudi kanonično kazen Rupnika, in sicer izobčenje leta 2020 zaradi tega, ker je dal odvezo ženski, s katero je imel spolne odnose. Vatikan je dva tedna kasneje izobčenje preklical, ker je Rupnik greh priznal in se ga pokesal. Potem ko so jezuiti izvedli še svojo preiskavo in zbrali še druge obtožbe, so zaključili, da so obtožbe o zlorabah zelo verodostojne.

Nekdanjega slovenskega jezuita in umetnika Marka Ivana Rupnika so junija izključili iz jezuitskega reda. Po pisanju Družine so jezuiti navedli, da Rupnika niso izključili zaradi obtožb o zlorabah, ampak »zaradi njegovega trmastega zavračanja zaobljube pokorščine«.

Rupnik je za sprejetje v koprsko škofijo zaprosil pred izključitvijo iz jezuitskega reda, v škofijo pa so ga inkardinirali avgusta. Generalni vikar koprske škofije Slavko Rebec je v sredo pojasnil, da je koprski škof Rupnika sprejel na podlagi odloka o odpustitvi iz reda jezuitov, njegove prošnje za sprejem v Škofijo Koper ter dejstva, da Rupniku ni bil izrečen noben sodni izrek. »Dokler Rupniku ni izrečen sodni izrek, uživa vse pravice in dolžnosti škofijskih duhovnikov,« je še pojasnil Rebec.

V javnost so decembra lani prišli očitki nekdanjih redovnic iz skupnosti Loyola, da naj bi jih pater Rupnik v letih 1992-1993 psihično in fizično zlorabil. Med preiskavo primera je bilo poudarjeno, da v zadevi niso bile vpletene mladoletne osebe, dikasterij za nauk vere pa je po preiskavi sklenil, da so obtožbe zoper patra Rupnika že zastarale, zato so primer oktobra lani zaprli.

Družba Jezusova je po obtožbah sprva sprejela previdnostne ukrepe. Rupnik tako ni smel več spovedovati, biti duhovni vodja in voditi duhovnih vaj, ni smel javno nastopati brez dovoljenja krajevnega predstojnika. Rupnik je večino teh ukrepov kršil, zato se je Družba Jezusova zaradi njegove nepokorščine odločila za izključitev.