»V okviru trenutnega zaostrovanja razmer v Gazi je na mesto Taba padla raketa, pri čemer je bilo lažje ranjenih šest ljudi,« je poročala televizija AlQahera News. Po navedbah prič je raketa zadela prizidek bolnišnice v mestu ob Rdečem morju, ki sicer leži blizu mejnega prehoda z Izraelom.

Na fotografijah, ki krožijo na spletu in v lokalnih medijih, je videti poškodovano stavbo in uničena vozila.

Bližnjevzhodna kriza se je znova zaostrila 7. oktobra, ko so pripadniki skrajnega palestinskega gibanja Hamas napadli Izrael in v nekaj dneh ubili najmanj 1400 ljudi, več kot 200 pa so jih zajeli za talce. V izraelskih povračilnih napadih je bilo po navedbah palestinskih virov v tej enklavi ubitih najmanj 7028 ljudi, od tega 2913 otrok.