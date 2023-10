Med napadi na ameriške sile v Iraku in Siriji, ki se vrstijo od 17. oktobra, je po besedah Austina zaradi srčne kapi umrl en ameriški državljan, 21 pripadnikov ameriške vojske pa je utrpelo manjše poškodbe, vendar so se vsi že vrnili na delo.

Napadi ameriške vojske v Siriji so sledili neposrednemu opozorilu predsednika ZDA Joeja Bidna iranskemu vrhovnemu voditelju ajatoli Aliju Hameneju pred napadi na ameriške vojake.

»Bilo je posredovano neposredno sporočilo. Več ne bom povedal,« je novinarjem v četrtek povedal tiskovni predstavnik ameriškega Sveta za nacionalno varnost John Kirby. Ob tem ni želel povedati, kako je bilo sporočilo posredovano.

Austin je še povedal, da ameriški napadi na objekte, ki jih IRGC uporablja v Siriji, niso povezani s konfliktom med Izraelom in borci palestinskega islamističnega gibanja Hamas na območju Gaze. Poudaril je, da so bili namenjeni izključno zaščiti in obrambi ameriškega osebja v Iraku in Siriji.