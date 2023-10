Morje poplavljalo mesta na severni obali Hrvaške

Morje je zaradi obilnih padavin, ki sta jih spremljala močan jugo in visoka plima, danes poplavilo osrednjo reško tržnico. Na nekaj lokacijah v mestu so postavili tudi vreče s peskom, da bi preprečili poplavljanje cest in zgradb blizu morja.

V Bakru južno od Reke so v dopoldanskih urah medtem izmerili vodostaj morja, ki je znašal 107 centimetrov, kar je eden od najvišjih vodostajev od leta 1929, odkar je v Bakru merilna postaja.

Dež z močnim metrom je ponoči in davi zajel tudi Istro, morje pa je poplavilo številne promenade.

V Fažani je morje poplavilo osrednji trg, v Umagu nekaj teras gostinskih objektov, v Rovinju pa središča mesta.

Hrvaški hidrometeorološki zavod (DHMZ) je za danes zaradi močnega vetra in obilnih padavin izdal oranžno vremensko opozorilo za zagrebško območje in celotno Jadransko obalo. Za preostale dele države velja rumeno opozorilo.

Davi so z DHMZ sporočili, da je v Gorskem kotarju in na severnem Jadranu lokalno padlo tudi do več kot 100 milimetrov dežja. Napovedali so občasne nalive na zahodu in v notranjosti države, vzdolž celotne obale pa močan veter s sunki do 100 kilometrov ne uro.

Morje že poplavlja

Ob visoki plimi že poplavlja morje. Po podatkih centra za obveščanje so v Piranu sireno javnega alarmiranja oz. opozorilo na nevarnost zaradi visokega plimovanja morja sprožili ob 6.09, v Izoli pa ob 6.22. V Piranu je morje prestopilo rob obalne črte in zaliva Prešernovo in Kidričevo nabrežje. Prebivalce zato prosijo, da poskrbijo za svoje premoženje.

Po napovedih Arsa bo lahko morje danes med 6. in 11. uro poplavilo tudi v večjem obsegu, in sicer v višini okoli 50 centimetrov. Gladina morja bo najvišja okoli 9. ure.

Dobro jutro, danes dopoldne bo oblačno, deževno in vetrovno, popoldne se bo delno zjasnilo. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. pic.twitter.com/9O9P4v1UZU — ARSO vreme (@meteoSI) October 27, 2023

Arso je za danes zaradi napovedanih močnih padavin in vetra za večji del države izdal rdeče vremensko opozorilo. Rdeče opozorilo zaradi padavin velja za severovzhodni, severozahodni in jugozahodni del države, rdeče opozorilo zaradi vetra pa za danes dopoldne za severozahod in jugozahod. Za preostali del države je izdano oranžno opozorilo.

Po napovedih meteorologov bo zgodaj popoldne dež od zahoda ponehal, delno se bo razjasnilo. Vreme se bo tako popoldne umirilo, sobota bo vremensko že lepša.

Morje ponekod poplavljalo italijanska mesta ob severnem Jadranu

Z vremenskimi nevšečnostmi so se danes spopadali tudi v Italiji. Jadransko morje je marsikje poplavljalo mestne predele, med drugim v Miljah in Gradežu. V Benetkah so oblasti sprožile sistem protipoplavnih zapornic, da bi zaščitile mesto pred poplavljanjem.

Morje je davi ob visokem plimovanju marsikje začelo poplavljati nižje predele italijanske obale. O večjih težavah so poročali iz Milj, kjer je poplavilo dobršen del nabrežja in mestnega središča, ter iz Gradeža.

V Miljah so danes zjutraj izmerili 15 centimetrov vode. Morje je zalilo celotno pristaniško območje in poplavilo osrednji trg Piazza Marconi ter glavno prometnico v mestu.

V Trstu je morje doseglo nižje predele obale, vendar ni poplavljalo v večjem obsegu, je poročal Primorski dnevnik.

Zaradi poplav so zaprli deželno cesto med krajema Belvedere in Gradežem. Tržaško nabrežje je policija zaradi manjšega poplavljanja morja približno za eno uro zaprla za promet.

V deželi Furlaniji - Julijski krajini padavine sicer ponoči niso povzročale posebnih težav, količine so bile manjše od pričakovanih, je še poročal Primorski dnevnik.

Oblasti v Benetkah pa so sprožile sistem jezov Mose, ki varuje mesto pred poplavami. Nivo vode je segel približno 140 centimetrov nad merilno točko, ki je povprečna višina gladine morja.

Zapornice, postavljene na treh vhodih v mesto v Beneški laguni, bi lahko ostale dvignjene še v naslednjih dneh, saj se pričakuje močno deževje, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Kljub dežju noč v Strugah pri Lučah in Braslovčah minila mirno

Kljub dežju je noč v Strugah pri Lučah in Braslovčah minila dokaj mirno. Kot je za STA povedal župan Luč Klavdij Strmčnik, se je plaz v Strugah spet nekoliko premaknil, a je reka Savinja še vedno pretočna. Župan Braslovč Tomaž Žohar pa je za STA dejal, da Savinja ni prestopila bregov, nekaj težav je bilo samo z meteorno vodo.

Strmčnik je tudi dejal, da Savinja ves material, ki ga prinese plaz, odnaša naprej. Občina je v sredo in četrtek zaradi plazu evakuirala vse prebivalce naselja Strug, je zatrdil župan.

Strokovnjaki pa opozarjajo, da bo v primeru, če bo plaz v celoti zgrmel v Savinjo, zaprl strugo reke in bi se naredil jez. Nevarnost pa vidijo v tem, da bi se morda ta jez potem porušil, v tem primeru bi nastal rušilni val, ki bi pustošil vse do Ljubnega ob Savinji. Ta val bi bil lahko problematičen, dokler je struga Savinje ozka, pri Ljubnem pa se struga razširi in potem bi se moč tega vala precej zmanjšala.

Strmčnik sicer danes v Strugah pričakuje obisk strokovnjakov, ki bi krajanom posamezno predstavili, kako sanirati v ujmi poškodovane objekte. Pojasnili jim bodo tudi, kako bo potekala cenitev poškodovanih objektov, na podlagi katere se bodo potem ljudje sami odločili, ali se bodo preselili, vložili sredstva v nadomestno gradnjo oz. se odločili kako drugače.

Novembra naj bi skupaj s podbetonirjem hiš, da ne bodo še bolj propadale in se delala še večja škoda na objektih, ki že kažejo prve razpoke tudi v notranjosti, uredili tudi vodovod.

Žohar je še pojasnil, da jim je meteorna voda to noč povzročala težave, prišlo je do zalitja nekaterih kletnih objektov. Izrazil je upanje, da bo Savinja ostala v svoji strugi in da jim napovedani orkanski veter ne bo povzročil posebnih težav

Radarsko sliko padavin in vremenska opozorila lahko spremljate tudi prek portalov Arso in Neurje.si.

V pripravljenosti tudi vojska

Ob izdanem rdečem vremenskem opozorilu je od četrtka zvečer v pripravljenosti za morebitno aktivacijo tudi Slovenska vojska. V pripravljenosti v različnih vojašnicah po državi je več kot 200 pripadnikov Slovenske vojske, je ta objavila na družbenem omrežju X.