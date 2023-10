Kitajski voditelj Xi Jinping očitno nima pretiranega zaupanja v svoje sodelavce, saj je samo ta teden zamenjal tri ministre, obrambnega, finančnega ter ministra za znanost in tehnologijo. Že poleti je odstavil zunanjega ministra.

Dosedanji obrambni minister Li Shangfu, ki je na ta položaj prišel marca, je sicer že pred dvema mesecema skrivnostno izginil. Zadnjič so ga videli 29. avgusta na konferenci Kitajska-Afrika, zatem je imel po uradnih navedbah težave z zdravjem. Zahodni mediji trdijo, da je v preiskavi, ker naj bi kot odgovorni za nabavo orožja v vojski v letih 2017–2022 prejemal podkupnine. Zaradi podobnih razlogov že več mesecev ni videti dveh pomembnih generalov, ki sta vodila raketne enote, tudi tiste za izstrelke z jedrskimi konicami. Junija pa je iz nepojasnjenih razlogov izginil zunanji minister Qin Gang. Menda ga je Xi zamenjal zato, ker je skočil čez plot z novinarko iz Hongkonga. Številna izginotja pomembnih osebnosti iz političnega življenja in vojske so samo dokaz več o naravi Xijevega režima.

Obnavljanje stikov med vojskama

Odstavitev obrambnega ministra pa ima najbrž še en razlog, ne le korupcijo. Li je na ameriškem seznamu oseb, proti katerim so uvedene sankcije, ker je za Kitajsko kupoval ruska letala in rakete. Kitajska je doslej zavračala pogovore med najvišjimi generali kitajske in ameriške vojske, dokler bodo sankcije proti Liju veljale. Z njegovo zamenjavo bodo stiki spet mogoči. O tem se bosta predvidoma danes pogovarjala zunanja ministra Antony Blinken in Wang Yi, ki se je julija vrnil na položaj po odstavitvi Qin Ganga. Stike med vodilnimi generali obeh držav je Peking prekinil avgusta lani, ker je predsednica spodnjega doma ameriškega kongresa Nancy Pelosi obiskala Tajvan. Je pa komunikacija nujna, da bi se preprečili nesporazumi, ki bi lahko vodili v spopad zlasti zaradi napetosti okoli Tajvana, kjer se letala in ladje obeh velikih sil nemalokrat nevarno približajo.

O tem bosta govorila tudi oba voditelja Joe Biden in Xi Jinping, ko se bosta čez dobra dva tedna srečala v San Franciscu na forumu azijsko-pacifiškega gospodarskega sodelovanja (APEC). Zadnjič sta se sestala pred enim letom na Baliju. Dobro bi tudi bilo, da se bi kot voditelja dveh največjih gospodarstev zavezala k skupnemu boju proti podnebnim spremembam in tveganjem za globalno zdravje. Posebni Bidnov odposlanec za podnebje John Kerry se je letos sicer že večkrat sestal s predstavniki kitajske vlade, vendar ni več pravega sodelovanja pri pridobivanju čiste energije, na področju svetovnega zdravstva pa ga ovirajo prepiri o tem, kdo je kriv za izbruh covida-19.

Konflikti ostajajo

Vseeno pa tudi srečanje predsednikov ne bo odpravilo konfliktov med velesilama. Iz Pekinga so na primer včeraj sporočili, da se ZDA nimajo pravico vmešavati v spor med Kitajsko in Filipini. Pred dnevi so v Manili obtožili Peking, da se kitajske ladje obalne straže namerno zaletavajo v filipinske ladje v delu Južnokitajskega morja, ki si ga lastita obe državi. Ena od filipinskih ladij je bila poškodovana, nihče pa ni bil ranjen. V Pekingu trdijo, da Filipini »izzivajo in lažejo«. Na ameriškem zunanjem ministrstvu so potem podprli Filipine ter obtožili Kitajsko, da provocira in da hoče »uveljaviti svoje osvajalne zahteve v tem delu morja, brez upoštevanja zakonitih pravic drugih držav«.