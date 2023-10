Odprtje Centra Rog: Na dveh straneh razsvetljenih oken

S sinočnjim »uradnim« odprtjem je po več kot dveh letih prenove in vložku približno 27 milijonov evrov vsaj za silo zaživelo novo ljubljansko »kreativno in družabno središče«, Center Rog – za silo pač zato, ker precejšen del stavbe še ni popolnoma urejen in opremljen, vključno z delavnicami (ali »proizvodnimi laboratoriji«, kot jih označujejo), ki naj bi bile dokončno predane namenu prihodnji mesec, podobno kot večina lokalov in drugih prostorov. Vsekakor gre za pomembno pridobitev, ki bo verjetno v več pogledih dopolnjevala kulturni in ustvarjalni utrip mesta, zato je morda tudi nekoliko ironično, da so odprtje centra, katerega dejavnosti naj bi bile namenjene najširši javnosti, spremljali protestno bobnanje nasprotnikov njegove zasnove, okrepljeno varovanje, tudi specialnih policijskih enot, in nazadnje celo nekaj izgredov, ki jih je bilo treba miriti s solzivcem.