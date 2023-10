Zbirka, ki jo poznajo številne generacije otrok

Čebelice so tista zbirka, ki jo zagotovo pozna čisto vsak izmed nas. Če je ne poznate, pa ste zagotovo kdaj držali v rokah slikanico, ki je izšla v tej znameniti zbirki. In prav ta najstarejša zbirka slikanic letos obeležuje 70 let, osrednja slovesnost pa se je odvila v sredo v knjižnici Otona Župančiča.