Miro Bulj, saborski poslanec opozicijske konservativne stranke Most in župan Sinja, je napovedal, da namerava v obmejnem pasu z Bosno in Hercegovino pri Sinju organizirati vaške straže za zaščito prebivalstva pred migranti, ki prihajajo na Hrvaško mimo mejnih prehodov. Vojaški veteran in župan mesta, ki je najbolj znano po sinjski alki, pravi, da se zaradi migrantov ljudje ne počutijo več varne in da imajo pravico do samozaščite. Poslanec, ki se rad predstavlja kot »ljudski tribun«, je prepričan, da pristojni ne nadzorujejo meje in da je med tistimi, ki nezakonito prehajajo mejo, »polovica teroristov. S seboj prinašajo svoje vojne in svoje kulture in jim ni mar za nas in našo državo. Če bodo streljali na naše ljudi, bomo morali odgovoriti z enako mero. En las ali noht otroka je zame pomembnejši od vseh migrantov,« je Bulj ​v torek povedal za hrvaško televizijo.

Dan zatem je na novinarski konferenci v Zagrebu izjavil, da bodo straže organizirali, »če bo treba«, v okviru civilne zaščite, v vaseh in krajevnih odborih, da bi spremljali razmere na terenu in pomagali policiji. Obenem je ponovil, da se bodo morali samoorganizirati, če premier Andrej Plenković in notranji minister Davor Božinović ne bosta spoštovala ustavnih obveznosti in zavarovala državne meje, tudi z razporeditvijo vojske, ki bi pomagala obmejni policiji. Vlado je znova pozval »k zaščiti meje pred nezakonitimi migranti, potem ko so to storile Slovenija, Madžarska in Italija«.

Minister: Ukrepali bomo proti vaškim stražam

Na ministrstvu za notranje zadeve so v sporočilu za javnost zatrdili, da za takšno potezo ni potrebe, ker se varnostne razmere niso poslabšale, niti ne obstaja kakšna neposredna nevarnost. Zapisali so, da je bilo od začetka leta na območju Hrvaške evidentiranih 61.000 ilegalnih poskusov prečkanja meje, od tega le dva odstotka na območju policijske uprave Splitsko-dalmatinske županije, kamor spada tudi Sinj. Po policijskih podatkih se je število nezakonitih migrantov v zadnjih dveh mesecih v primerjavi s prvo polovico leta zmanjšalo, največ migrantov pa v zadnjem času prihaja iz Turčije. Na Buljeve napovedi se je odzval tudi minister Božinović, ki je dejal, da takšna pobuda nima podlage v zakonu in da bo policija ukrepala, če se bodo pojavile vaške straže. »Pobude ne jemljem resno, bolj kot politikantstvo in poskus nabiranja političnih točk,« je dejal Božinović. Kot je ocenil, Most odpira predvolilne teme, ker so prihodnje leto evropske in hrvaške parlamentarne volitve. Iz stranke so sicer že prej zahtevali postavitev ograje in pošiljanje vojakov na mejo, Buljeva sporočila pa podpirajo kot edina, ki jih želijo državljani slišati od izvoljenih predstavnikov oblasti, katerih naloga je ščititi državljane.

Večina hrvaških parlamentarnih strank Buljevih idej ne podpira, čeprav si skrajno desničarska stranka Hrvaški suverenisti prav tako želi bodečo žico in vojsko na meji. V HDZ menijo, da predlog poslanca stranke Most služi širjenju panike in dezinformacij med ljudmi, saj ni nobenega migrantskega pritiska. Tudi stranke, ki segajo od sredine proti levici, nasprotujejo militarizaciji družbe. Poudarjajo, da ljudi ni treba strašiti ter da gre za nevarno in hujskaško retoriko rožljanja z orožjem, ki poziva k nasilju, včasih pa takšne pobude lahko padejo na plodna tla. Ob tem so v največji hrvaški opozicijski stranki SDP kot vzporednico z Buljevo pobudo izpostavili nedavni poziv predsednika slovenske stranke SDS Janeza Janše k »legalnemu oboroževanju«.