Pomen dobrega počutja na delovnem mestu se prebija vse više v korporativne agende. Zakaj je temu tako, zakaj se o tem ni govorilo že prej? Kaj se je spremenilo?

Epidemija nam je prinesla razburkano socialno-ekonomsko obdobje. Naraslo je število ločitev, pri postopnem vračanju na hibridno delo pa se je okrepila fluktuacija zaposlenih. Vzporedno je Gallup v drugi polovici leta 2021 zaznal upadanje zavzetosti. To so povezovali z nejasnimi pričakovanji, pomanjkanjem priložnosti za razvoj in manko občutka, da nekdo skrbi zate. Opazili so tudi manjšo povezanost zaposlenih z vizijo in misijo podjetja, kar vse skupaj nakazuje na povečevanje razkoraka med zaposlenim in delodajalcem. Menim, da so te okoliščine in hkrati manj kadrov na trgu (smo v obdobju rekordne brezposelnosti) nagovorile podjetja k večji skrbi za zaposlene.

Kateri del dobrega počutja je najbolj spregledan, kateri najmanj?

Verjetno je najbolj spregledan del počutja v korporativnem delovnem okolju psihološko počutje zaposlenih. Vedno več se govori o motivaciji, pa tudi stresu, izgorelosti in splošnem zadovoljstvu pri delu. Ti vidiki so težje merljivi, terjajo več razmisleka in morebitne prilagoditve delovnih procesov, če jih želimo učinkovito nagovoriti. Dolgoročno pa povečevanje bolniških odsotnosti in visoka fluktuacija kadra z nizko produktivnostjo niso vzdržni. Ob nagovarjanju pozitivnih občutkov in zavzetosti lahko organizacije za dobro počutje zaposlenih skrbijo tudi z osmišljanjem dela ter spodbujanjem dobrih odnosov. Ti deli so bolj prisotni v organizacijah, recimo z organizacijo teambuildingov, druženj, komunikacijo vizije in ciljev podjetja, nagovori vodstva …

Lahko izpostavite nekaj dobrih praks?

Ključno je, da se z vzpostavljanjem praks odzovemo na potrebe zaposlenih. Upoštevanje različnih okoliščin, kot smo jih opisali zgoraj in ki vplivajo na počutje zaposlenih, je pomembno, da ne delamo zaman. Dodatni teambuildingi morda zaposlenim veliko pomenijo za večjo povezanost, morda pa so odveč in lahko z bolj premišljenimi aktivnostmi nagovorimo vrednote in potrebe zaposlenih. Vse več podjetij omogoča zaposlenim psihološko, psihoterapevtsko podporo ali coache z namenom spodbujanja osebne rasti in skrbi za duševno zdravje.

Kaj Gen-i, tudi zmagovalec natečaja Zlata nit 2021, torej eden najboljših zaposlovalcev, delat, na tem področju?

Že v letu 2021 je nastalo digitalno orodje Karierno dobro počutje, in sicer kot nadgradnja obstoječe aplikacije za zapisovanje OKR (objectives in key results). Za naše zaposlene ni nič neobičajnega, da na tedenski ravni poleg beleženja napredka na svojih ciljih vnesejo tudi svoje počutje. Namen te aplikacije je, da spodbuja pogovor med vodjo in zaposlenim. Z vodjo lahko načneta pogovor o tem, kako ga lahko ta podpre tako pri višji produktivnosti kot pri večjem zadovoljstvu. Ob tem poznamo še prakso psihološko blagostanje, skupinske delavnice sproščanja in meditacije, prav vsi sodelavci se lahko udeležiljo delavnic o obvladovanju čustev in stresa.