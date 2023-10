Adecco skupina vsako leto preučuje svet dela z vidika 30.000 delavcev iz 23 držav, tudi Slovenije. Ta teden so v javnost poslali podatke letnega poročila, v katerem so se usmerili na vpliv umetne inteligence (AI) in generativne umetne inteligence (GenAI), ki omogoča ustvarjanje raznolikih vsebin, vključno z besedilom, slikami, zvokom in sintetičnimi podatki. Merili so pripravljenost in razpoloženja zaposlenih o vplivu umetne inteligence. Izkazalo se je, da 62% delavcev meni, da bo vpliv umetne inteligence na njihovo delo pozitiven. Med pozitiven vpliv štejejo »učenje spretnosti/napredovanje na delovnem mestu« (30%), sledita »olajšanje dela« (29%) in »ustvarjanje več delovnih mest v moji panogi« (19%). Le 8% vprašanih meni, da bodo zaradi umetne inteligence izgubilo službo.

Svojevrsten paradoks

Veliko, 70% delavcev trenutno uporablja generativno umetno inteligenco pri delu, 58% jih meni, da bo znanje in spretnosti umetne inteligence izboljšalo njihove poklicne možnosti. Od tega pa jih le 46% od delodajalcev prejema navodila o tem, kako uporabljati umetno inteligenco pri delu. V prihodnosti bo zato ključno izobraževanje. Pomislimo samo na ChatGPT. V samo petih dneh je presegel milijon uporabnikov. Po vsem svetu delavci preizkušajo novo tehnologijo, ki spreminja pravila igre. »Naše raziskave kažejo, da 70% delavcev trenutno uporablja orodja, kot sta ChatGPT in Google Bard. Vendar pa so glavni razlogi, zaradi katerih ljudje uporabljajo GenAI, »zelo hitro iskanje informacij« in »prihranek časa pri osnovnih/rutinskih opravilih«. Uporabljajo ga tudi za »hitro povzemanje informacij«,« opažajo na Adeccu. Kljub široki razširjenosti eden od desetih anketiranih delavcev ne pozna orodij GenAI in ne ve, kako jih uporabljati. Organizacije lahko delavce poučijo ne le o tem, kaj GenAI je, temveč tudi o tem, kako ga uporabiti v polni meri.

Slovenija izstopa v izgorelosti

Najbolj zanimivo je dejstvo, da je le dobra polovica anketiranih (51%) izrazila občutek izgorelosti v zadnjem letu, kar predstavlja najnižji odstotek v primerjavi z drugimi državami. Na primer, Švicarji so poročali o 76% stopnji izgorelosti. Kar se tiče umetne inteligence, pa je v anketi 62% vprašanih izjavilo, da jo uporablja na svojem delovnem mestu. Ali so bili o tem poučeni, s strani koga in ali je tovrstnih priporočil v organizacijah dovolj, pa je drugo vprašanje. Vsekakor bo treba zašiti vrzel v dostopu do usposabljanja in svetovanja. »Organizacije morajo nujno sprejeti tehnološko preobrazbo, povečati poklicno mobilnost, izboljšati znanja in sposobnosti delavcev ter zaščititi dobro počutje zaposlenih. V svetu, ki ga spreminja tehnologija, talent ostaja prava konkurenčna prednost; podjetja, ki se osredotočajo na svoje ljudi, bodo najverjetneje zagotovila pripravljenost svojih organizacij na prihodnost,« meni Denis Machuel, glavni izvršni direktor skupine Adecco Group.

*** Svet dela se spreminja iz gospodarstva, ki temelji na delovnih mestih, v gospodarstvo, ki temelji na spretnostih, ta premik pa pospešuje hitro uvajanje generativne umetne inteligence. Denis Machuel, glavni izvršni direktor skupine Adecco Group